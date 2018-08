Anzeige Eine Erfolgsgeschichte

Di e Firma Bad & Heizung M üller in Freudenstadt bietet Handwerksqualität über vier Generationen. Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von Aufbruch und Wachstum, Modernisierung und Technik. 1907 wurde die Flaschnerei Müller in Zeiten des Kaiserreichs durch den aus Wildbad stammenden Rudolf Müller gegründet. Das Hauptgeschäft des Ein-Mann-Betriebs bestand zu dieser Zeit noch aus Flaschnerarbeiten. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurde Rudolf Müller in den Militärdienst eingezogen und der Geschäftsbetrieb ruhte. Schwere Jahre der Inflation mussten durchgestanden werden, und das kleine Unternehmen entwickelte sich nur mühsam. 1934 trat Erich Müller in die Fußstapfen seines Vaters und begann eine Lehre im elterlichen Unternehmen. Bei der Zerstörung Freudenstadts am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Geschäftshaus in der Jakobstraße zerstört. Bevor ein Wohn- und Geschäftshaus am Kasernenplatz bezogen werden konnte, ging der Betrieb in einer angemieteten Werkstatt weiter. 1947 übernahm Erich Müller den Betrieb. Der erste Geselle wurde eingestellt. Der Stundenlohn betrug seinerzeit 75 Pfennig. Das Unternehmen entwickelte sich in Zeiten des Wirtschaftswunders in beachtlichem Tempo. Werkstatt und Geschäftsräume am Kasernenplatz wurden bald zu klein. 1968 wurden neue Geschäftsräume in der Gottlieb-Daimler-Straße bezogen. 1972 trat mit Heinz Müller, dem Enkel des Firmengründers, die dritte Generation in den Betrieb ein. Das Angebot des Unternehmens wurde neben dem Sanitärbereich um Heizungstechnik erweitert. Ein Jahr später begann ein neues Zeitalter. Die EDV wurde für sämtliche Betriebszweige eingeführt. 2005 gab es einen erneuten Generationswechsel. Mit dem Eintritt von Michael Müller, dem Urenkel des Gründers, in den Betrieb, blickte die Firma weiter in eine erfolgreiche Zukunft. Der Diplomingenieur auf dem Gebiet der Versorgungstechnik absolvierte ein Zusatzstudium zum Betriebswirt im Handwerk und qualifizierte sich zudem als Gebäude-Energieberater. 2007 wurde 100 Jahre Bad & Heizung Müller in Freudenstadt gefeiert. 100 Jahre, in denen der mittelständische Familienbetrieb kontinuierlich gewachsen ist und seine Aufgabengebiete immer weiter ausgebaut hat. Zum 1. Oktober 2011 übernahm Michael Müller die Position des Geschäftsführers im Familienunternehmen. 2018 beschäftigt das familiengeführte Traditionsunternehmen 46 Mitarbeiter, darunter acht Meister und Techniker sowie fünf Auszubildende. Der Umzug in das neue Firmengebäude in der Carl-Zeiss-Straße 7 in Freudenstadt ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens.