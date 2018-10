Anzeige Eine Erfolgsgeschichte seit acht Jahrzehnten

Gegründet wurde das Unternehmen im November 1938 von Schreinermeister Karl Rogg an der Widerholdstraße in Balingen. Dort schlägt auch heute noch das Herz des Einrichtungshauses, und diesen Anfängen fühlen sich die heutigen Inhaber weiterhin verpflichtet. Das zeigt sich unter anderem an der eigenen Fertigung, die bis heute in Balingen Kleiderschränke, Betten, Regalsysteme und Tische unter der Marke "KR Möbel-Kollektion" herstellt – in Schreinerqualität und zu attraktiven Preisen. Mit der Eigenmarke könne man sich zudem gut von Mitbewerbern abheben.

In einem anderen Punkt übrigens auch: 2016 überprüfte die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs 20 führende Möbel- und Einrichtungshäuser in Deutschland. Bei fast allen wurden Verstöße und miese Tricks zulasten der Kunden, etwa falsche Preisempfehlungen oder "Mondpreise", festgestellt. Nur zwei Unternehmen verhielten sich laut Prüfung korrekt: Ikea – und eben Möbel Rogg.

Das Unternehmen wächst nach der Gründung rasch, es folgen immer neue Meilensteine. 1967 wird an der Widerhold­straße zusätzlich zu Möbelfabrik und Schreinerwerkstätte das Möbel-Rogg-Einkaufszentrum eingeweiht; 34 Mitarbeiter werden beschäftigt. Nach dem Tod des Gründers Karl Rogg übernimmt Hans Rogg 1973 die Geschäfte. An der Widerholdstraße entsteht ein neuer Bau mit zusätzlicher Ausstellungsfläche, im Gewerbegebiet Gehrn das Zentrallager, in Reutlingen wird das Wohnland eröffnet. Mit Jochen Rogg tritt 1985 der Enkel des Gründers ins Untenehmen ein.