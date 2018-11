Anzeige Eine erfahrene Praktikerin

Shivani Ingrid Reutter hat eine Heilerausbildung in der Tradition der antiken Therapeuten, den Essenern, und im Heilen mit Reiki nach Mikao Usui. In ihrer Naturheilpraxis werden Schröpfen, Reiki, Clearings, BodyTalk, Spagyrik, Bachblütentherapie, Ayurvedamassage, Musiktherapie in der Klangwiege und Beratung für Frauen mit Rezepten aus der Naturheilkunde angeboten. Yoga Vidya Freudenstadt bietet ganzheitliches Yoga in Tradition und Philosophie der alten Meister Indiens an.