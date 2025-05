Ein Landgasthof für Feste, Urlauber, Tagesgäste, Biker und Berufspendler. Traumhafte Lage in Rötenberg für Wanderungen, Ausflüge und auch Motorradtouren.

Saisonales Essen aus gut bürgerlicher Küche genießen, in ruhiger Umgebung gemütlich verweilen und vom Alltag abschalten. Diese Rundumverwöhnung und noch weit mehr bietet der Landgasthof „Pflug“ in Rötenberg seinen Gästen.

Großer Saal mit 160 Sitzplätzen und integrierter Bühne

Ewald und Rosi Kieninger mit Sohn und Küchenchef Sebastian betreiben die Traditionsgaststätte in dritter und vierter Generation. Schwarzwälder Gastlich- und Gemütlichkeit haben hier Tradition, ob in der Gaststube, im Saal oder bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse unter schützenden Sonnenschirmen.

Vor allem der große Saal mit rund 160 Sitzplätzen und integrierter Bühne bietet ideale Voraussetzungen für Hochzeiten, Familienfeste, Firmenfeiern und Vereinsveranstaltungen.

Lage am Schwarzwald-Panoramaweg Pforzheim-Bodensee

Aber auch für Feriengäste, Wanderer und Spaziergänger lohnt sich eine Einkehr im „Pflug“, führt doch zum Beispiel der Schwarzwald-Panoramaweg Pforzheim-Bodensee direkt durch den Aichhalder Ortsteil Rötenberg. Von hier sind die Stadt Alpirsbach mit ihrem historischen Kloster und die Altstadt Schiltachs schnell zu erreichen. Wer nicht ins obere Kinzigtal hinabsteigen will, findet auf der Höhe ausreichend Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen.

Das Gasthaus „Pflug“ ist ebenso ein idealer Startpunkt für ausgedehnte Motorradtouren durch den Schwarzwald, weshalb Biker so willkommen sind wie Tagesgäste.

14 Gästezimmer

Für Urlauber und Berufspendler stehen zwölf Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer für Übernachtungen mit Frühstück zur Verfügung. Berufstätige können Doppelzimmer auch als Einzelzimmer buchen.

Passend zur Jahreszeit werden aus der Küche Schwarzwälder Spezialitäten und Feinschmeckermenüs serviert. Aktuell stehen verschiedene Spargelgerichte hoch im Kurs. Auf der Speisekarte finden sich auch vielfältige Fleischgerichte, und im Herbst kommt noch Schlachtplatte hinzu.

Parkmöglichkeiten gibt es an der Gaststätte und in naher Nachbarschaft ausreichend.

Auch Essen außer Haus

Geöffnet hat das Lokal montags ab 16.30 Uhr, an den anderen Tagen ab 10 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Während dieser Öffnungszeiten bietet der „Pflug“ auch Essen außer Haus von 12 Uhr bis 13 Uhr für zehn Euro bei Abholung an. Bei Lieferung in Rötenberg kostet es zwölf Euro.

Weitere Informationen gibt es unter www.pflug-schwarzwald.de.