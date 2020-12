Anzeige Eine 40-jährige Erfolgsgeschichte

Mit einer Drehmaschine, einer Bügelsäge und einer Bohrmaschine fing 1980 alles an: Ottmar Bailer war Meister bei einem Werkzeughersteller und ärgerte sich, dass einige für die Produktion notwendige Teile nur unzuverlässig geliefert wurden. Also schlug er seinem Betriebsleiter vor, sie nach Feierabend selbst herzustellen. Dafür richtete er sich in seinem Wohnhaus einen kleinen Zerspanungsbetrieb ein, in dem er als Jung-Unternehmer die begehrten Teile herstellte. Bald schon mit einem ersten Mitarbeiter.

Das Geschäft nahm dermaßen an Fahrt auf, dass Ottmar und Ursula Bailer zwei Jahre später eine vierhundert Quadratmeter große Produktionsstätte bauen ließen. Wieder ein Jahr später kündigte er seine Meisterstelle, und Ursula Bailer übernahm den kaufmännischen Bereich des jungen Unternehmens.

Kurz darauf kauften sie ihre erste CNC-Werkzeugmaschine (Computerized Numerical Control) , damals die erste weit und breit. 1993, die Firma war um Gebäude für Büros und Messmaschinen sowie eine Sägerei gewachsen, waren zwanzig Mitarbeiter beschäftigt.

1995 wurde das Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 eingeführt, 2003 das Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. 1997 eröffnete Bailer eine Filiale in Albstadt-Onstmettingen und übernahm die Produktionsmaschinen der dort ehemals ansässigen Firma Haigis, ein Tochterunternehmen des Großkunden Bizerba. Gleichzeitig wurde als Mitgesellschafter die Firma Haigis Gewichtefertigung gegründet. 2003 erfolgte die Rechtsformänderung in Bailer-CNC GmbH & Co.KG.

Verstärkung für die Betriebsführung wuchs inzwischen in der eigenen Familie heran. Sohn Alexander lernte Zerspanungsmechaniker, erwarb den Meisterbrief, bildete sich zum Betriebswirt weiter und verstärkt seit 2006 die Geschäftsleitung. Tochter Sibylle, ausgebildete Betriebswirtin des Handwerks, gehört seit 2010 ebenfalls zur Geschäftsleitung.

Mit den Aufträgen wuchs auch der Bedarf an Produktionsflächen immer weiter. Darum wurde 2007 ein 3000 Quadratmeter großes Gebäude in Burladingen umgebaut. In ihm arbeiten heute sechzig Mitarbeiter und vier Auszubildende.

Die Kunden von Bailer-CNC kommen vorrangig aus dem Waagenbau, dem Maschinenbau, der hydrostatischen Antriebshydraulik und der Präzisions-, Mess- und Antriebstechnik.

"Bailer steht für Qualität" – um diesem Slogan gerecht zu werden, verfügt die Firma über eine 3D-Koordinaten-Messmaschine von Zeiss, einen digitalen Messprojektor und ein Kontur- und Oberflächenmessgerät. Jede einzelne Abteilung verfügt über die spezifisch benötigten Messmittel. Bailer setzt aber nicht nur auf einen effektiven Maschinenpark, der stets auf dem aktuellsten Stand von Wissenschaft und Technik ist, sondern auch auf eine gute und intensive Ausbildung des Firmennachwuchses.

Künftige Kaufmänner und -frauen für Büromanagement werden nach ihrer dreijährigen Ausbildung nicht nur für Organisation und Verwaltung eingesetzt, sondern werden auch Kunden beraten und betreuen. FeinwerkmechanikerInnen von morgen lernen in dreieinhalb Jahren alle erforderlichen Grundlagen des Berufs, also das Bearbeiten von Werkstoffen durch Bohren, Drehen und Fräsen, aber auch das Programmieren von CNC-Maschinen, die Montage von Teilen und Baugruppen sowie die Instandhaltung der Maschinen.

Auch das Thema Gesundheitsmanagement und Prävention wird von Bailer gefördert und gelebt. Zudem ist Bailer Partner des Sports und unterstützt diesen.