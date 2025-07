1 horsten Rusch steht seit 20 Jahren hinterm Tresen – und das mit viel Herzblut. Foto: Eyckeler Thorsten Rusch feiert am 19. Juli sein 20-jähriges Bestehen als Wirt in der Alten Brauerei in Hechingen.







Seit 20 Jahren betreibt Thorsten Rusch mittlerweile die Alte Brauerei in Hechingen. Die Musik-Kneipe nahe der B27 gibt es schon 35 Jahre lang – und genießt seit Langem Kultstatus. Am Samstag, 19. Juli, will Rusch danke sagen an seine Kundschaft und hat für diesen Tag ein ganz besonderes Event geplant.