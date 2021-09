2 Das aktuelle Vorstandstrio des SV Weildorf (von links): Michael Fischer (Geschäftsbereich Finanzen), Harald Schädle (Vorstand Kommunikation und Organisation) und Simon Hurm (Geschäftsbereich Wirtschaftsbetrieb und Liegenschaften) Foto: SV Weildorf

mmm

So freudig waren vor zwei Jahren noch die Erwartungen, jetzt muss der SV Weildorf seinen 100. Geburtstag coronabedingt eher im kleinen Maßstab feiern.

Am kommenden Samstag, 25. September, lädt der Verein zu einer Familienwanderung ein. Diese startet um 14.30 Uhr am Sportheim. Bereits ab 14 Uhr sind das Sportheim und der angrenzende Biergarten zur ganztägigen Bewirtung geöffnet und es werden auch die Partien des aktuellen Bundesligaspieltags übertragen. Ab 17 Uhr ist dann ein Dämmerschoppen mit einem Vesperangebot. Ein eher kleines Programm, in Anbetracht dessen, was der SVW ursprünglich vorhatte. Aber man will den Tag auch nicht ganz ungestreift vorbei gehen lassen, denn es ist exakt das Datum, an dem im Jahre 1921 der Sportverein Weildorf von 23 Männern aus der Taufe gehoben wurde.

Ein großes Jubiläumsfest wird es auch im Nachhinein nicht mehr geben aber laut Harald Schädle (übrigens seit über 20 Jahren Vorsitzender des SVW) soll es 2022 – wenn es Corona hoffentlich wieder erlaubt – noch einen Festabend mit Ehrungen geben. An einem anderen Termin soll dann ein Ehemaligentreffen stattfinden.

In Anbetracht seiner Größe ist der SV Weildorf ein äußerst rühriger Verein, der in den vergangenen Jahren viele Projekte gestemmt hat. Dazu zählt die Vergrößerung des Spielfeldes und nicht zuletzt die Sanierung des Sportheimes in das neue Fenster und Türen eingebaut wurden und das eine neue Heizung erhalten hat. Erst in diesem Jahr hat der Verein für rund 20 000 Euro das Dach auf dem Sportheim erneuert, unterstützt wurde das über Crowd-Funding finanzierte Projekt auch mit 5000 Euro von der Volksbank Hohenzollern-Balingen.

Mit Blick in die Zukunft wollen die Vereinsverantwortlichen zeitnah den Traum einer Flutlichtanlage verwirklichen, des Weiteren sind mittelfristig weitere Baumaßnahmen am Sportheim und am Verkaufsstand geplant.

Beim SV Weildorf rollt nicht nur der Ball auf grünem Rasen, der Verein ist auch bestens ins örtliche Vereinsleben integriert. Er lädt immer wieder zu Maihocketen, einem Sportwochenende, einem Schlachtfest oder an der Fasnet zum Sportlerball in den Hagestall ein. Dadurch hat er einen erheblichen Anteil am kulturellen Leben in Weildorf.

Ebenfalls gut sind die Beziehungen zu den Partnervereinen, dem SV Bittelbronn und der SG Weildorf/Bittelbronn. Die seit 2002 existierende Zusammenarbeit auf sportlicher Ebene, ist für beide Vereine mittlerweile von elementarer Bedeutung. Über 70 Kindern wird über die Nachwuchsarbeit eine sportliche Zukunftsperspektive geboten. Auch die Partnerschaft mit Weildorf/Bayern ist erwähnenswert. Diese existiert seit 1974.

Die Geschichte des SV Weildorf begann am 25. September 1921 als Spielvereinigung Weildorf. Als erstes Spielfeld diente eine Wiese im "Kätzling", als Tore die Obstbäume, die darauf standen.

Nachdem in Haigerloch ebenfalls ein Sportverein gegründet wurde, wanderten einige Spieler ab und gemeinsam mit dem VfB Bittelbronn gründete man eine Spielvereinigung. Diese existierte bis 1933, danach ruhte der Spielbetrieb, es wurde nur noch sporadisch gekickt.

1947 erfolgte der Neustart als SV Weildorf und am 7. und 8. Juni 1958 konnte der noch heute bespielte Sportplatz eingeweiht werden. 1982 folgte die Einweihung des neuen Vereinsheimes. Seit 1974 pflegt der Verein eine Freundschaft mit der DJK Weildorf/Bayern.

Der SV Weildorf hat nach dem Zweiten Weltkrieg Meisterschaften in der C-Klasse und Kreisliga B sowie 1975/76 den Sieg im Bezirkspokal gefeiert.

2001 erfolgte die sportliche Fusion mit dem Nachbarn SV Bittelbronn zur SG Weildorf/Bittelbronn. Diese Konstellation brachte in den Folgejahren weiteren Aufschwung: Man kickte in der Bezirksliga (aktuell in der Kreisliga A) und feierte Siege im Freiluft- und Halleneyachpokal. In jüngster Zeit stand beim SV Weildorf die Modernisierung des Sportheims in Vordergrund.