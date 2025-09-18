Anzeige: Ein VS-Familienunternehmen im Wandel der Zeit

Seit 1925 ist Bode + Christ Elektrotechnik ein fester Bestandteil der regionalen Elektrobranche und der Elektro-Innung in Villingen-Schwenningen.
Seit 1925 steht der Name Bode + Christ Elektrotechnik für hochwertige Elektroinstallationen in der Region. Vier Generationen haben das Familienunternehmen geprägt – mit Pioniergeist, handwerklichem Geschick und dem Blick nach vorn. „Wer über ein Jahrhundert bestehen will, muss sich stetig wandeln – ohne die Wurzeln zu verlieren“, so Thomas Christ, Geschäftsführer in vierter Generation.