Anzeige: Ein VS-Familienunternehmen im Wandel der Zeit

Seit 1925 ist Bode + Christ Elektrotechnik ein fester Bestandteil der regionalen Elektrobranche und der Elektro-Innung in Villingen-Schwenningen.

Seit 1925 steht der Name Bode + Christ Elektrotechnik für hochwertige Elektroinstallationen in der Region. Vier Generationen haben das Familienunternehmen geprägt – mit Pioniergeist, handwerklichem Geschick und dem Blick nach vorn. „Wer über ein Jahrhundert bestehen will, muss sich stetig wandeln – ohne die Wurzeln zu verlieren“, so Thomas Christ, Geschäftsführer in vierter Generation.

Es war ein mutiger Schritt, den Elektromeister Eugen Bode Senior am 1. Juli 1925 wagte: In der Waschküche seines Lehrmeisters in der Bickenstraße 23 in Villingen eröffnete er einen Verkaufsraum für Elektrowaren – mit einer Werkstatt im Hinterhaus. Strom war in der Region gerade erst eingeführt worden, und Bode gehörte zu den ersten, die das Potenzial der Elektrifizierung erkannten.

Vom Waschküchenbetrieb zum Handwerks-Pionier

Schon früh installierte er elektrische Licht- und Kraftanlagen, Haustelefon- und Klingelanlagen und verkaufte Motoren, Bügeleisen, Kochplatten, Leuchten und Radios.

Im Jahr 1930 zog das Unternehmen in die Obere Straße 23 in Villingen um. Dort absolvierte Eugen Bode Junior, Sohn des Firmengründers, seine Ausbildung zum Elektroinstallateur im väterlichen Betrieb.

Nach dem Tod von Eugen Bode Senior im Jahr 1947 führte dessen Ehefrau Sophie Bode das Unternehmen zunächst alleine weiter – eine bemerkenswerte Leistung in einer Zeit, in der Frauen in technischen und handwerklichen Berufen kaum vertreten waren. 1950, nach seiner Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft und erfolgreich abgelegter Meisterprüfung, übernahm Eugen Bode Junior die Geschäftsführung.

Von links: Thomas Christ, Dieter Christ und Obermeister Michael Eichkorn beim großen Tag der offenen Tür. Foto: Bode + Christ

Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen 1956 in die Elektro Bode KG umgewandelt. Er baute den Betrieb kontinuierlich aus und verlagerte 1958 den Firmensitz in die Bickenstraße 15. Darüber hinaus engagierte er sich stark in der Elektro-Innung: Als langjähriger Obermeister der Elektro-Innung Villingen war er maßgeblich an der Einführung der überbetrieblichen Ausbildung beteiligt. Für seine Verdienste wurde er 1975 mit der silbernen Ehrennadel des Handwerks ausgezeichnet.

Dieter Christ bringt neue Dynamik

1978 kam frischer Wind ins Unternehmen: Dieter Christ, Elektromeister und Gründer von „Elektro Service Christ“, trat als Kommanditist mit Prokura in die Elektro Bode KG ein. Bereits 1980 übernahm er als alleiniger Gesellschafter die Geschäftsleitung des Unternehmens.

Die Umfirmierung zur Bode + Christ GmbH folgte 1983. In dieser Zeit wurde das Leistungsspektrum um Kommunikationstechnik und EDV-Datennetze erweitert. Von 1983 bis 2003 betrieb das Unternehmen zusätzlich eine Heizungs- und Sanitärabteilung. Als Vorstandsmitglied der Elektro-Innung prägte Dieter Christ auch die regionalen handwerklichen Strukturen entscheidend mit.

Meilenstein in der Firmengeschichte

Mit Weitblick und wirtschaftlicher Verantwortung ließ er das heutige Firmengebäude in der Max-Planck-Straße 4 errichten – ein Meilenstein in der Firmengeschichte, der Platz für weiteres Wachstum und moderne Technik schuf.

Seit 2008 führt Thomas Christ, Sohn von Dieter Christ, das Unternehmen in vierter Generation. Der Elektromechaniker, Elektromeister, Elektrotechniker und Betriebswirt des Handwerks modernisierte das Portfolio konsequent mit dem Fokus auf Sicherheitstechnik, Photovoltaikanlagen, Smart-Home-Lösungen und Raumklimatisierung. Auch 100 Jahre nach der Gründung bleibt die Mission klar: verlässliche Technik, meisterhafte Umsetzung, partnerschaftlicher Kundenkontakt.

Heute: Zukunft gestalten mit Verantwortung

Mit seinem 22-köpfigen Team, moderner Infrastruktur, zertifiziertem Qualitätsmanagement und tiefer regionaler Verwurzelung sei Bode + Christ Elektrotechnik bereit, auch die nächsten Jahrzehnte aktiv mitzugestalten – im Zeichen von Innovation, Nachhaltigkeit und Handwerksqualität. „Unsere Geschichte zeigt, was entsteht, wenn Handwerk und Weitblick zusammenkommen“, so Thomas Christ.

Jürgen Roth (rechts) bei seinem Grußwort am Tag der offenen Tür am 1. August. Foto: Bode + Christ

Am 1. August fand anlässlich des 100-jährigen Bestehens ein großer Tag der offenen Tür mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters Jürgen Roth und einer feierlichen Ehrung von Thomas und Dieter Christ durch Obermeister Michael Eichkorn statt (siehe Foto). Die Gäste hatten dabei die Möglichkeit, spannende Einblicke in das Unternehmen zu gewinnen.