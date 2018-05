Anzeige Ein volles Feier-Programm

Samstag, 2. Juni, steht mit dem Jugend-Vorspielnachmittag der MUKIS (MusikKids) und den Schülern die bei der Musikkapelle Eutingen ausgebildet werden, im Zeichen der jungen Leute. Bewirtung gibt es ab 15.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Beginn des Vorspiels im Zelt ist um 16 Uhr.

Am Festtag, Sonntag 3. Juni, können die Trachten aus dem Schrank geholt werden, denn unter dem Motto "Dirndl trifft Lederhose – Trachtentag mit Blasmusik" wird kräftig gefeiert. Auch ein Weißwurstfrühstück (ab 11 Uhr) und ein Maß Bier darf an so einem Trachtentag nicht fehlen. Zum Essen bietet die Musikkapelle einen deftigen Schweinebraten mit Knödeln sowie Schnitzel mit Pommes oder Salat an. Am Festtag wird auch wieder ein Kinderprogramm angeboten. Eröffnet wird der Trachtentag mit der Musikkapelle Altheim um 11.30 Uhr, die dann bis 14 Uhr spielt. Das Nachmittagskonzert gestaltet der Musikverein aus Hochdorf-Schietingen von 14 bis 16 Uhr. Das Festende ist gegen 18.30 Uhr.

An allen Tagen können die Hochdorfer Bierclubfreimarken eingelöst werden (nur in Verbindung mit dem Clubausweis).