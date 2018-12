Anzeige Ein stimmungsvolles Adventsdorf

Beim Bastelnachmittag am Freitagnachmittag können Kinder Modellhäuschen der Firma Faller zusammensetzen, Helfer stehen bereit. Am Samstagmorgen werden außerdem vom FC Gütenbach Christbäume verkauft, nämlich ab 9 Uhr auf einer Parkfläche der Firma Faller. Im Organisationsteam des Markts engagieren sich unter anderem Thomas Wursthorn (FC Gütenbach), Bürgermeisterin Lisa Wolber, Steffi Feis (Firma Faller) und Sascha Nopper (Blackout-Team Gütenbach). Nopper betont das gute Miteinander, so sei der Markt ein "Gemeinschaftsprojekt". Die Vereine brächten sich ein, Kunsthandwerk werde von unterschiedlichen Anbietern aus der Region präsentiert. Mehrere Vereine würden bewirten. Unter anderem gebe es Schupfnudeln, Winzerwecken und verschiedene Getränke. Für Kaffee und Kuchen sorgten Schüler des Französischkurses am Gymnasium in Furtwangen. Der Kontakt hierzu habe sich über eine der Schülerinnen ergeben, die in Gütenbach wohnt.