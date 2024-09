Eine Rundumerneuerung erfuhr die Gemeindehalle in Sulz am Eck. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit, kann sich das Ergebnis absolut sehen lassen.

Die Gemeindehalle, die als Mehrzweck- und Sporthalle dient, hat sich in ein zukunftsfähiges Gebäude verwandelt, das sowohl den heutigen energetischen Standards als auch den Anforderungen der Nutzer entspricht.

Energetische Sanierung

Die energetische Sanierung umfasste die Dämmung der Gebäudehülle sowie die Erneuerung des Daches. Zudem erhielt die Halle neue Fenster mit Isolierverglasung. Die Heizung wurde auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgestellt, die die Halle nicht nur heizt, sondern auch für warmes Wasser sorgt. Für etwaige Kältespitzen gibt es zudem noch eine Gasheizung. Eine PV-Anlage auf dem Dach versorgt das Gebäude mit Strom. Für einen geringeren Stromverbrauch sorgt eine neu eingebaute LED-Beleuchtung. Nicht sichtbar ist die Erneuerung sämtlicher Leitungen der Halle, die in die Jahre gekommenen war

Kreatives Detail: Der Ortsname wurde wörtlich genommen. Foto: Salome Menzler

Die Nutzer der Halle profitieren zudem von einem neuen Hallenboden. Außerdem ist die ehemalige innenliegende Küche nun Teil des Foyers sowie zu einem Stuhllager umfunktioniert. Ebenso wie das Foyer wurde auch eine neue Küche angebaut. Apropos Foyer: Dieses ist nun auch barrierefrei zugänglich und somit sämtliche Räume im Erdgeschoss. Im Inneren ziert der Ortsname die Wand und verläuft – wie der Name schon sagt – ums Eck. Zudem prangt das Sulzer Wappen neben dem Eingang an der Glasfront. Auch von außen ist die Sulzer Gemeindehalle, die ursprünglich im Jahr 1957 eingeweiht wurde, kaum wiederzuerkennen. Holzelemente in der Fassade und das verglaste Foyer verleihen dem Gebäude einen modernen Charakter. Auch das Halleninnere mit neuen Farbakzenten ist kaum wiederzuerkennen.

Einweihung im Juli

Im Juli wurde die Halle offiziell wieder eingeweiht. Bürgermeister Ulrich Bünger sprach in seiner Rede von einem „großen Moment“ und davon, dass „der Ortsteil Sulz dadurch deutlich aufgewertet wurde“.

Auch Architekt Andreas Bürker von bürohauser freute sich über das fertige Projekt: „Wir haben es geschafft, mit allen Besonderheiten und auch Herausforderungen, das Gebäude zukunftsfähig zu machen.“

Verschiedene Fördertöpfe

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro. Hierauf entfallen Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm sowie dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten mit rund 1,8 Millionen Euro sowie ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock über 690.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt beträgt somit rund 1,8 Millionen Euro.

Mitten im Ortskern von Sulz gelegen, war und ist die Gemeindehalle schon immer ein Ort der Begegnung für Veranstaltungen, Sport und Kultur. Mit der Rundumerneuerung ist dies nun auch für die Zukunft gesichert.