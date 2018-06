Anzeige Ein Schmuckstück in der Ortsmitte

Al s si ch die Gelegenheit bot, in der Ortsmitte ein Haus zu erweben, in dem geeignete Räumlichkeiten vorhanden waren, wurde in kürzester Zeit das komplette Gebäude saniert", erzählt Jutta Wehle. Die Sanierung erledigte natürlich ihr Mann Eddy Wehle. Denn er ist selbst Stukkateurmeister und Inhaber von "EW Putz und Stukk". Somit sorgten die Wehles dafür, dass ein Gebäude, das seit rund 15 Jahren leer stand, vom Dach bis zum Keller wieder "wachgeküsst" wurde. Und das sogar mit zwei Mietwohnungen zusätzlich. Dadurch ist ein Wohn- und Geschäftshaus entstanden, dass sich in der Ortsmitte sehen lassen kann.

Auch innen ist das Haus nicht mehr wiederzuerkennen. Der helle, großzügige Friseusalon verbindet Modernität und die Geschichte des Gebäudes. Denn das Fachwerk ergänzt das warme, einladende Ambiente.

Jutta Wehle kann größtenteils auf ihr bewährtes Team aus Talheimer Zeiten (früherer Name Salon Hair) zurückgreifen. Ihre Mitarbeiterinnen Anastasia Löffler und Diana Schöppler bieten zusammen mit ihrer Chefin weiter das komplette Angebot im Friseurhandwerk an. "Und auch meine Stammkunden haben schon gesagt, dass sie auch am neuen Standort zu mir kommen", so Wehle. Viele seien eh aus Dettingen und Umgebung nach Talheim gefahren. "Sie freuen sich, dass ich nun die Dettingen bin", sagt die Inhaberin, die nun selbst beruflich "heim" kommt.