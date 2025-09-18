Anzeige: Ein Ofen ist viel mehr als eine Heizung

Zum Portfolio von Ofen Weis in Zimmern ob Rottweil gehören Heizkamine, Kachelöfen, Kaminöfen, Specksteinöfen, Grundöfen, Pelletöfen und auch Holz-Kohle-Herde.

Wünsche der Kunden sind sehr unterschiedlich „Die Wünsche unserer Kunden sind sehr unterschiedlich“, weiß Inhaber und Geschäftsführer Frank Walter. Manche nutzen die Öfen als Hauptheizung, manche ergänzen ihre Heizung damit, bei manchen steht das besondere Wohn-Ambiente durch einen Ofen im Vordergrund. Ein großes Thema sei die persönliche Unabhängigkeit.

Fachbetrieb im Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerk

Ofen Weis ist ein Fachbetrieb im Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerk. „Wir sind spezialisiert auf persönlich geplante und individuell gestaltete Kamine und Kachelöfen sowie auf hochwertige Kaminöfen von namhaften Herstellern“, so das Unternehmen. Der Einbau der Öfen erfolgt durch eigene Monteure, die mit jahrzehntelanger Erfahrung „den Traum Ihres eigenen Kamins realisieren“.

Besonderes Wissen über wasserführende Zentralheizungsöfen

Über besonderes Wissen verfügt das Team von Ofen Weis auch im Bereich der wasserführenden Zentralheizungsöfen für Holz oder Pellets, „die ideale Ergänzung zur Heizungsunterstützung für Ihr bestehendes Heizungssystem“. Und aktuelle Pelletöfen werden nicht nur automatisch mit dem benötigten Brennstoff bestückt, sondern sind mit einer App auch über das Handy steuerbar. Zu den Händlern, mit denen Ofen Weis bei den Pelletöfen zusammenarbeitet, gehört zum Beispiel der renommierte Hersteller RIKA.

Verteilung der Wärme im Haus über einen Pufferspeicher

Möglich ist auch zentrales Heizen durch einen Ofen und die Verteilung der Wärme im Haus über einen Pufferspeicher.

In der Ausstellung von Ofen Weis finden die Besucher eine große Vielfalt verschiedener Kamine. „Gerne beraten wir Sie bei einem Besuch und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.“

Der neue Standort

Nach mehreren Jahrzehnten in Rottweil waren die bestehenden Räumlichkeiten für das Unternehmen zu klein geworden. Als sich in Zimmern eine Möglichkeit bot, baute Ofen Weis neu und zog 2024 um.

Wer sich vom neuen Ofen Weis-Standort in Zimmern, Ebnetstraße 3, und auch von der großen Ausstellung ein Bild machen möchte, für den bietet sich ein Besuch am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, an. Am Samstag, 20. September, öffnet Ofen Weis von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür, am Sonntag, 21. September, von 11 bis 17 Uhr.