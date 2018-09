Anzeige Ein Museum in Bewegung

Als dritte Hauptzielgruppe haben die Museumsmacher Architekten und Bauinteressierte identifiziert, für die vor allem das Gebäude und seine architektonischen Besonderheiten im Vordergrund stehen. "Hier ist der Junghans Terrassenbau ein einzigartiges Beispiel für herausragende Industriearchitektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts." Der Gang durch das Gebäude beleuchtet Aspekte wie die historischen Installationen, die für damalige Zeiten revolutionäre Haustechnik oder die im Original erhaltenen Sanitärräume.

Arkas Förstner: "Dabei bekommen die Gäste einen Eindruck, wie der Terrassenbau als Arbeitsplatz und Produktionsgebäude funktioniert hat."

Museum in Bewegung bedeutet auch, dass es in Zukunft immer wieder Neuerungen geben wird. Eines der geplanten Highlights ist die Junghans Terrassenbau Museum-App als interaktiver Ausstellungsguide. Bei diesem positionsbasierten Guide erkennt das Device über das WLAN-Netz des Museums, wo sich der Besucher gerade befindet, und spielt dann Informationen zum jeweiligen Exponat direkt auf das Smartphone oder Tablet. Die Besucher können diese App entweder auf ihr eigenes Endgerät laden, oder ein Tablet im Museum ausleihen. "So lassen sich beispielsweise einzelne Uhren als Video zum Leben erwecken, oder man bekommt einen akustischen Eindruck, wie eine Musikuhr klingt", erklärt Förstner.

Eine Besonderheit stellt die Terrasse 6 dar. Hier befindet sich das Magazin, in dem Erzeugnisse von Junghans archiviert und in einem Schaulager zusammengefasst sind. Im Magazin werden Uhren restauriert, zudem dient es konservatorischen Tätigkeiten oder kann für Treffen von Uhrenfreunden genutzt werden. Diese Terrasse ist nur im Rahmen einer Führung geöffnet.

Öffnungszeiten Das Junghans Terrassenbau Museum ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Gruppenführungen sind nach vorheriger Anmeldung möglich.