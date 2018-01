Anzeige Ein märchenhafter Narrenabend steht bevor

Das Motto des Abends lautet "Es war einmal", und entsprechend märchenhaft werden die Akteure der Narrenzunft Horb sich in Szene setzen: Der Froschkönig in der Neckaraue erfreut sich zum Beispiel jeden Tag an der Ruhe über seinem Kopf, weil er weiß, dass die Sterntaler nicht so ohne weiteres aus dem Berliner Hemdchen regnen. Auch Frau Holle schüttet nur Schneeflocken und nicht güldene Taler über der Stadt aus. So müht sich der Oberbürgermeister redlich, reist wie das tapfere Schneiderlein nach Berlin und nach Stuttgart und versucht, das Dornröschen Horb zu erwecken und zu schmücken. Und manches geht ja auch. Die Kaserne ist wie ein Tischlein-deck-dich, um das herum sich der Tisch füllt. In den Neckararkaden können sich die Leute nun fühlen wie Hans im Glück beim Einkaufen im neuen Tempel des gehobenen Konsums. Die erste Rolltreppe der Stadt holt diese endgültig aus dem Dasein als Aschenputtel, so dass nicht nur die sieben Schwaben, sondern hoffentlich alle fröhlich sein können.

Die Narrenzunft Horb lädt zur Märchenstunde in die Hohenberghalle ein, denn auch in Horb könnte man fast 1001 Nacht füllen mit Geschichten, Träumen, Wünschen, Prinzessinnen und mit Geistern, die aus Flaschen kamen und die man nicht mehr los wird. Schon am Eingang des Märchenschlosses werden Besucher empfangen von Schneewittchen, den Zwergen und eleganten Prinzen. Kurzum, die Narren laden zu einer mystischen Nacht unter dem Motto "Es war einmal", und das Ende wird bestimmt auch lauten: "und sie lebten glücklich und zufrieden".

Da das Grafenpaar noch einige magietechnische Defizite aufwies – die im dunklen Krabbennest einfach nicht gelöst werden konnten – schickten die Horber Narren die zwei von Gleis 3 vier/fünftel im Heiligenfeld zu einem Zauberworkshop bei Harry Potter. Dabei erwiesen sich die beiden als Glücksgriff im Fachgebiet Gestaltumwandlung, die jeden Schönheitschirurgen nun vor Neid erblassen lässt.