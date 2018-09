Anzeige Ein letzter Härtetest vor dem Saisonstart

Am Nachmittag ab 14 Uhr küren dann die B- Junioren ihren Interstuhl-Cup-Sieger. Hier sind acht Mannschaften mit von der Partie, die in zwei Vierer-Gruppen antreten. Die Spielzeiten betragen hier 24 Minuten. Hier wird die SG Schömberg als Favorit auf den Siegerpokal gehandelt.

Weiter geht es am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr, wenn die D- Junioren mit ihrem Wettbewerb den zweiten Turniertag eröffnen. Hier spielen acht Mannschaften in zwei Gruppen. Für den Turniersieg in Frage kommen hier die TSG Balingen, JSG Eyachtal und die SG Vöhringen. Gespielt wir hier mit Siebener Mannschaften auf Kleinspielfeld; die Spielzeiten betragen 10 Minuten.

Ebenfalls ab 9.30 Uhr starten die F-Junioren in ihr Turnier. Hier spielen zwölf Mannschaften in drei Gruppen. Hier wird mit Fünferteams auf Minispielfeldern gespielt. Die Spielstärken der Mannschaften sind hier schwer einzuschätzen.

Den Abschluss bilden dann am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr die E- Junioren. Hier sind 15 Mannschaften am Ball. Gespielt wird mit Siebener-Teams in drei Fünfer-Gruppen auf vier Kleinspieldern gleichzeitig. Die Spielzeiten betragen ebenfalls 10 Minuten.

Bei den D -E- und F- Junioren hat sich der Veranstalter einen besonderen Turniermodus einfallen lassen. So spielen hier nach den Gruppenspielen die Gruppensieger und -zweiten in zwei sogenannten "Championsleague-Gruppen" mit jeweils vier Mannschaften weiter. Der spätere Gewinner darf sich dann "Championsleaguesieger" nennen. Die jeweiligen Gruppendritten und -vierten aus der Vorrunde spielen in zwei "Euroleague-Gruppen" weiter. Der spätere Erstplatzierte heißt dann "Euroleaguesieger". Somit hat jede Mannschaft viele Spiele und es gibt nicht nur einen Sieger.

"Der Erlös des jährlich stattfindenden Jugendturniers trägt wesentlich dazu bei, die Kosten unseres umfangreichen Jugendspielbetrieb abzudecken", sagt Merz, der an dieser Stelle auch ein Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helfer, sowie an den Hauptsponsor, die Firma Interstuhl Büromöbel, richtet. "Ohne die Helfer und unseren Hauptsponsor wäre die Ausrichtung so eines Turniers gar nicht möglich", weiß der Tieringer Funktionär die Unterstützung zu schätzen.

Zur sportlichen Verbesserung der Jugendspieler bietet der SV Tieringen für seine Nachwuchsakteure der Jahrgänge 2004 bis 2006 noch ein wöchentliches Training mit der "Fußballschule Kick" an. Die Teilnahmekosten hierfür werden zum großen Teil vom Verein übernommen.