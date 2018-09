Anzeige Ein Lebensraum für Schüler

E

in Festakt mit geladenen Gästen eröffnet die Geburtstagsveranstaltung am Bildungszentrum Wildberg. Ab 13.30 Uhr lädt der Campus alle Gäste, Freunde und Gönner, vor allem aber die Schüler zum Feiern ein. Im Mittelpunkt steht die Einweihung des neu gestalteten Schulhofes, der seitens der Schülerschaft mit Begeisterung genutzt wird. Hier laden verschiedene Sitzgelegenheiten aus Holz an unterschiedlichen Stellen zum Verweilen in den Pausen oder in Freistunden ein. Die Schüler haben bei der Planung und Gestaltung mitgewirkt. Das tolle Ergebnis hat sich seit seiner Fertigstellung innerhalb kürzester Zeit zu einem Lebensraum für die Schüler entwickelt.

Zahlreiche Ausstellungen