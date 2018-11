Anzeige Ein Landgasthaus mit langer Tradition

In einer Zeit, in der immer mehr traditionelle Wirtshäuser schließen, ist es nicht selbstverständlich, dass ein Gasthaus sein 170-jähriges Bestehen feiert. Im Jahr 1848 haben die Vorfahren von Reiner Teufel, dem heutigen Wirt, das Gebäude in der Schulstraße 9 gekauft.

Zuvor gab es bereits im Nachbarhaus die Gastwirtschaft Sonne.

Nach mehreren Generationen hat es Anton Teufel 1969 von seinem Vater Jakob übernommen. 1986 stieg Sohn Reiner in den Betrieb ein. Zuvor hatte er in Albstadt Metzger und im Gasthof Kleber Post in Saulgau Koch gelernt. 2003 übernahm er die Sonne.