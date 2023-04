Im Rahmen unserer redaktionellen Serie „Wir sind ...“ sprachen wir mit Thomas Schäfer, der seit 2008 das Seelbacher Bürgermeisteramt bekleidet. Im Gespräch erzählt der 58-Jährige, was die Gemeinde so lebens- und liebenswert macht.

Herr Schäfer, was gefällt Ihnen so sehr an Seelbach?

Seelbach als reizvoller Luftkurort am Fuße der Burgruine Lützelhardt präsentiert sich als familienfreundliche und moderne Gemeinde. Es ist die über 800-jährige Historie sowie das gesellschaftliche und kulturelle Leben im Marktflecken Seelbach. Durch die zahlreichen Vereinsangebote, die hervorragende Luft- und Trinkwasserqualität sowie die wunderschöne Schwarzwaldlandschaft bietet Seelbach einen hohen Freizeit-, Erholungs- und Wohnwert. Es ist einfach schön hier zu wohnen und zu leben.

Was unterscheidet Seelbach von anderen Gemeinden?

Wir haben vieles zu bieten. Mit unserem liebevoll modernisierten Familienbad und vielen weiteren touristischen Angeboten, die auch für die Einwohnerschaft die Lebensqualität verbessert. Stolz sind wir auf die wohnortnahen Bildungsangebote an den Kitas, alsbald einem Waldkindergarten am Tretenbach sowie unserem Geroldsecker Bildungszentrum mit über 660 Schülern.

Welche Ausflugsziele würden Sie weiterempfehlen?

Die Burgruine Hohengeroldseck ist das Wahrzeichen der Region. Seit mehr als 300 Jahren ist die einst so imposante Burg, die auf dem Schönberg über das gesamte Geroldseckerland thront, eine Ruine. Ringmauer, Burghof, Brunnenhaus, Palas mit Treppenturm und viele weitere Bestandteile der Burg garantieren eine besondere Atmosphäre und unvergessliche Momente.

Die Burgruine Lützelhardt ist das älteste Seelbacher Denkmal. Die in den Jahren 1926 bis 1929 von Karl Hammel ausgegrabene Ruine zeigt Übergangsformen vom Romanischen zum Frühgotischen, was der Burgruine ein besonderes Ambiente verleiht.

Für alle Naturfans und auch für Familien mit Kindern ist der Naturlehrpfad im Litschental zu empfehlen. Der Naturlehrpfad beginnt am Wanderparkplatz im Litschental – einem Seitental von Seelbach. Auf elf Tafeln werden in kindgerechter Art die Themen Vögel, Schilf, Totholz, Insekten, Wasser, Gehölze, Blumen, „Lothar“ und Streuobst behandelt.

Die Historische Mühle Glatz ist ein technisches und kulturgeschichtliches Denkmal.

Die Vielfalt der Mühlen – wie Ölmühle, Sägemühle oder Getreidemühle – ist einzigartig. Mühlenexperten halten diese Kombination für die vielfältigste historische Mühlenanlage Deutschlands, die sich noch am ursprünglichen Ort befindet. Heute wird die Mühle als privates Museum betrieben. Gerne können auch die alte Schnapsbrennerei und der Schwarzwälder Brotbackofen im Nebengebäude mit dem mittelalterlichen Brunnenschacht besichtigt werden.

Welche Veranstaltungen sollte man besucht haben?

Der „Kätterlismärkt“ gilt als das Volksfest des Schuttertals und wird am Samstagabend mit einem historischen Auftakt in den Anlagen vor dem Bürgerhaus „Im Klostergarten“ eröffnet. Nach dem Spektakel haben zahlreiche Buden und gemütliche Lauben der Vereine und Organisationen Seelbachs geöffnet, in denen sich die Betreiber um das leibliche Wohl der Gäste kümmern.

Die Freilichtspiele Seelbach gehören zu den größten kulturellen Veranstaltungen im gesamten Schuttertal. Immer Mitte September strömt ein theaterbegeistertes Publikum nach Seelbach, um die hochkarätigen Aufführungen zu verfolgen. In diesem Jahr ist „Don Quichote“ an der Reihe.

Das Geroldsecker Burgfest findet immer am ersten Septemberwochenende statt. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm, das für Groß und Klein viel Abwechslung bietet. Während die Eltern sich gemütlich den kulinarischen und musikalischen Genüssen hingeben, können sich die Kinder bei den vielfältigen Angeboten die Zeit vertreiben.

Möchten Sie unseren Lesern noch etwas mitteilen?

Seelbach liegt richtig – kommen Sie vorbei und besuchen uns. Wir freuen uns auf Sie!