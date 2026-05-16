Anzeige: Ein Jahr „Scheiblerei“ in Schopfheim

Vom süßen Traum zur genussvollen Realität
Während die kleine Lotta, gerade eine Woche alt geworden, wohlig an ihren Papa gekuschelt schlummert, zieht Bennet Scheibler eine durchweg positive Bilanz. Vor genau einem Jahr hat der 25-Jährige die Schopfheimer Bäckerei samt Café von Fritz Trefzger übernommen und sich damit seinen großen Traum erfüllt. Der Weg des aus Steinen-Hofen stammenden Konditormeisters war im Vorfeld von hochkarätigen Häusern geprägt: Nach Stationen im Freiburger Colombi-Hotel, bei der Sulzburger Sterneköchin Douce Steiner und im Bad Säckinger Café Melange fand er in Schopfheim genau das, was er suchte. Die großzügigen Räume mit Wintergarten, Außenterrasse sowie Produktions- und Lagerräumen passten perfekt zu den Vorhaben von Bennet Scheibler.