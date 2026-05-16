Anzeige: Ein Jahr „Scheiblerei“ in Schopfheim

Während die kleine Lotta, gerade eine Woche alt geworden, wohlig an ihren Papa gekuschelt schlummert, zieht Bennet Scheibler eine durchweg positive Bilanz. Vor genau einem Jahr hat der 25-Jährige die Schopfheimer Bäckerei samt Café von Fritz Trefzger übernommen und sich damit seinen großen Traum erfüllt. Der Weg des aus Steinen-Hofen stammenden Konditormeisters war im Vorfeld von hochkarätigen Häusern geprägt: Nach Stationen im Freiburger Colombi-Hotel, bei der Sulzburger Sterneköchin Douce Steiner und im Bad Säckinger Café Melange fand er in Schopfheim genau das, was er suchte. Die großzügigen Räume mit Wintergarten, Außenterrasse sowie Produktions- und Lagerräumen passten perfekt zu den Vorhaben von Bennet Scheibler.

Frisches Konzept Innerhalb einer nur zweiwöchigen Umbauphase verpasste der junge Chef dem Traditionshaus eine umfassende Verjüngungskur und taufte es auf den Namen „Scheiblerei“. Heute schaffen warme Naturtöne in Grün, Braun und Weiß jene Wohlfühlatmosphäre, die Scheibler von Beginn an vorschwebte. Dass dieses frische Konzept aufgeht, zeigt sich nicht zuletzt an der Kundschaft: Das Café hat zur Stammkundschaft ein neues, jüngeres Publikum hinzugewonnen, das die vielseitigen Sitzmöglichkeiten – von Holzstühlen und Sitzbänken über Ledersessel und Barhocker bis hin zum Sofa – schnell für sich entdeckt hat.

Getragen wird dieser Erfolg von einem 20-köpfigen Team, das bei der Neuausrichtung hervorragend mitgezogen hat, wie der junge Chef betont. Aktuell erlernen dort zwei Auszubildende ihr Handwerk, ein dritter stößt im September hinzu, während zudem nach einem weiteren Bäckermeister sowie einem Koch gesucht wird. Besonders glücklich schätzt sich der frischgebackene Vater darüber, dass sich seine Frau Chiara von seiner Begeisterung anstecken ließ und inzwischen ebenfalls fest im Betrieb mitarbeitet.

Philosophie der Natürlichkeit

Nicht nur räumlich, auch kulinarisch hat Scheibler in zwölf Monaten neue Maßstäbe gesetzt, etwa indem das gesamte Brot- und Brötchensortiment konsequent auf Bio-Qualität umgestellt wurde. Dank einer aufwendigen Langzeitführung prägen Scheiblers Brötchen, die nun bis zu 100 Gramm auf die Waage bringen, eine hohe Aromavielfalt. „Sie überzeugen durch einen hohen Sauerteiganteil, eine weiche Textur, ein feines Aroma und bleiben länger frisch. Hier ist eben mehr als nur Luft drin“, erklärt Scheibler.

Im Brotregal weicht die Hefe zunehmend dem Sauerteig. Foto: zVg/Bennet Scheibler

Auch im Brotregal weicht die Hefe zunehmend dem Sauerteig. Zwei Vollkornkastenbrote kommen bereits gänzlich ohne Hefe aus. Diese Philosophie der Natürlichkeit setzt sich fort bei den Kuchen und Torten sowie den selbst gemachten Pralinen, die das Angebot in der kalten Jahreszeit bereichern. Wo immer möglich, kommen frische und regionale Zutaten zum Einsatz.

Regional verbunden

Die regionale Verbundenheit spiegelt sich auch im breitgefächerten Frühstücksangebot wider, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Serviert werden unter anderem Bio-Kaffee aus Waldkirch, Erzeugnisse der Schwarzwaldmilch und aromatischer Kräutertee in Ganzblatt-Qualität von der „Kräuterei Mutter Erde“ aus Scheiblers Heimatort Steinen-Hofen. Wer nachmittags nach einer Stärkung sucht, wird beim kleinen Mittagstisch fündig, der mit jeweils einem hausgemachten Pasta- und Ravioligericht sowie frischen Salaten lockt. Den Nudelteig hierfür stellt Scheibler in aufwendiger Handarbeit selbst her und kreiert daraus – wie aktuell mit frischem Bärlauch – neue saisonale Variationen.

Passend zu den Gerichten schenkt die Scheiblerei ausgewählte regionale Weine aus – nicht zuletzt, weil Bennet Scheibler die handwerkliche Arbeit der Winzer schätzt.

Feine Tropfen kommen auch bei Events zum Einsatz, wie etwa einem schnell ausgebuchten Pizza-Abend in Begleitung eines heimischen Winzers. Solche geselligen Formate lassen sich übrigens auch für private Feierlichkeiten buchen, sogar in den Abendstunden.

Wer über das aktuelle Angebot auf dem Laufenden bleiben möchte, findet alle Neuigkeiten auf der Instagram-Seite sowie der Internetseite der Scheiblerei.