Anzeige Ein großzügiger Freundeskreis für die Kunst

Freunde Kunstmuseum Albstadt" – seinen Namen hat der vormalige Galerieverein Albstadt. Freunde der Städtischen Galerie Albstadt", inzwischen an den neuen Namen des Kunstmuseums Albstadt angepasst. Es ist fast so alt wie die Stadt Albstadt selbst, wurde 1976 aus der Taufe aus der Taufe gehoben und beherbergt neben der Sammlung von Walther und Lore Groz – sie war der Grundstück für das Museum – inzwischen viele weitere Werke, etwa aus Sammlungen der Ehepaare Brucker und Hartmann sowie von Ernst Adolf Groz. Liegt der Schwerpunkt auf der Grafik des 19. und 20. Jahrhunderts, ist das Kunstmuseum für die größte Sammlung von Werken des Grafikers Otto Dix auf Papier bekannt, beherbergt wichtige Werke von Felix Hollenberg und das Gesamtwerk der Grafikerin Brigitte Wagner, die an der Seite von Alfred Hagenlocher die damalige Galerie maßgeblich aufgebaut hat.

Alfred Hagenlocher war der erste Direktor der damaligen Städtischen Galerie, und auf seine Initiative ging die Gründung des Fördervereins am 2. Dezember 1978 zurück. Dessen Ziel: Er sollte ein neutrales Gegengewicht zu den kommunalen Entscheidungsträgern sein und die Akzeptanz des Museums in der Bevölkerung verankern. Geistiger Vater des Vereins ist – zusammen mit Hagenlocher – der Gründungsvorsitzende Hermann Weiss, dem Ernst Adolf Groz, Renate Hartner und die heutige Vorsitzende Bettina Zundel folgten.

Zu den herausragenden Persönlichkeiten im Verein zählt nicht zuletzt der erste Oberbürgermeister der 1975 gegründeten Stadt Albstadt, Hans Pfarr, der zusammen mit Walther Groz für den Aufbau der Städtischen Galerie verantwortlich zeichnet und bis 2018 dem Beirat des Vereins angehörte.