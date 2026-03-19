Anzeige: Ein großes Fest zum Jubiläum

1 Bekannte Marken und kompetente Beratung gibt es bei Hölzle in Oberreichenbach. Foto: Schroth Ein ganzes Jahrhundert Unternehmensgeschichte: Die Firma Hölzle feiert ihr 100-jähriges Bestehen und lädt am Wochenende vom 21. und 22. März zu einem großen Jubiläumsprogramm ein.







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Den Auftakt bildet am Freitagabend eine Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen aus Familie, Wirtschaft und langjährigen Wegbegleitern des Unternehmens. Am Samstag ab 9 Uhr öffnet Hölzle seine Tore zur großen Ausstellung. Präsentiert werden Maschinen und Geräte aus den Bereichen Land-, Forst- und Gartentechnik. Dazu gibt es Vorführungen, Einblicke in moderne Technik sowie Bewirtung. Die Bewirtung für Speisen und Getränke übernimmt der SV Würzbach, mit Kaffee und Kuchen bewirtet die evangelische Kirchengemeinde. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Firmengelände. Anschließend lädt das Unternehmen zum Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung durch die Kapelle Berg + Tal ein. Ab 10.30 Uhr gastiert eine Show der STIHL TIMBERSPORTS Series in Würzbach. Dabei messen sich Athleten im sportlichen Holzfällen und treten in spektakulären Disziplinen gegeneinander an. Für Kinder gibt es ein eigenes Programm mit Hüpfburg sowie die Möglichkeit, Elektromotorräder auszuprobieren. Die Geschichte des Unternehmens beginnt im Jahr 1926. Damals gründete Jakob Hölzle eine Huf- und Wagenschmiede in Würzbach und legte den Grundstein für den heutigen Familienbetrieb. Später übernahmen Heinz und Berta Hölzle den Betrieb. Über viele Jahrzehnte bauten sie ihn kontinuierlich weiter aus – von der Schmiede hin zu einem modernen Fachbetrieb für Landmaschinen, Forst- und Gartengeräte sowie Kommunaltechnik. Bis heute ist das Unternehmen fest in Familienhand. Der Schwiegersohn Roland Schroth hat 1982 die Leitung der Filiale Stammheim übernommen und ist 1997 als Gesellschafter in das Unternehmen eingetreten. Im Jahr 2002 übernahmen Karin Schroth (geb. Hölzle) und Roland Schroth gemeinsam die Geschäftsführung, nachdem Heinz und Berta Hölzle aus dem Unternehmen ausgeschieden waren. Seit 2021 verstärkt mit Marcel Schroth die nächste Generation die Unternehmensleitung und führt die Familientradition fort. Heute kümmern sich 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Beratung, Verkauf und Service. Auf dem Firmengelände mit Ausstellungsfläche und modernem Werkstattgebäude bietet Hölzle Technik und Geräte für Landwirtschaft, Forst, Gewerbe, Garten und Haushalt. Ein immer wichtiger werdendes Thema ist die Robotik im Gartenbereich. Besonders Mähroboter gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das Hölzle-Team unterstützt Kunden bei der Auswahl, Installation und Service. Zum Service gehören neben Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung auch Motorsägenlehrgänge.