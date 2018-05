Anzeige Ein großartiges Fest für die ganze Familie

Es ist wieder an der Zeit für den Muttertagsmarkt in Hausach. Das Fest für die ganze Familie beginnt am Samstag 12. Mai, um 17 Uhr auf dem Klosterplatz. Auf der Sparkassenbühne am Klosterplatz werden die Geroldsecker Musikanten aufspielen. Die Hausacher Vereine bewirten die Besucher mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Der Eintritt ist wie immer frei. Der offizielle Fassanstich durch Bürgermeister Wolfgang Hermann erfolgt um 18.30 Uhr. Mit der Band BlechXpress darf dann am Samstagabend bis um 1 Uhr morgens abgefeiert werden.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Jahrmarkts entlang der Hauptstraße. Dieser beginnt um 11 Uhr. Zeitgleich gibt die Musik- und Trachtenkapelle Kirnbach auf der Sparkassenbühne am Klosterplatz ein Frühschoppenkonzert. Die Hausacher Geschäfte öffnen ab 13 Uhr und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Einen Tag der Offenen Tür veranstaltet die Gesundheitswelt im "Gesunden Kinzigtal" in der Eisenbahnstraße sowie das Kampfsport- und Judozentrum Hausach in der Hauptstraße. Unter dem Motto "Wir machen Kinder stark" zeigt die Einrichtung auf der Sparkassenbühne zwischen 13 und 14 Uhr, wie Kinder spielerisch die Grundlagen des modernen Kickboxens erlernen. Dieser Sport setzt sich aus verschiedenen asiatischen Kampfsportarten zusammen. Er fördert die Auffassungsgabe und die Konzentration, steigert die Beweglichkeit und das Selbstbewusstsein, um nur einige positive Aspekte zu nennen.