1 Annette Gruseck (links) und Romina Weikert Foto: Bohnert-Seidel

Ein ganzes Haus nur für die Braut – zwar ist das „Amare“ seit rund sechs Monaten eröffnet, bislang mussten Annette Gruseck und Romina Weikert allerdings auf eine Übergangs-Location zurückgreifen. Nun hat das Warten ein Ende: Die endgültigen Räumlichkeiten in der Allmannsweierer Hauptstraße 28 in Schwanau sind bezogen. Ihre Freude darüber wollen die beiden Inhaberinnen am Samstag mit einem Tag der offenen Tür feiern.

Im Herzen tragen viele Frauen diesen einen Tag, an dem sie als Braut vor dem Traualtar stehen. Aber bevor sie ihrem Liebsten das „Ja-Wort“ geben, muss ein eindeutiges „Ja“ für das Brautkleid gelten. Dass dieses passt, dem Typ und dem individuellen Charakter der künftigen Braut entspricht, dafür sorgen Annette Gruseck und Romina Weikert. „Jede Frau ist einzigartig schön“, sagen die beiden Inhaberinnen .

Die beiden sind nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch Freundinnen und leben gemeinsam ihren Traum der Selbstständigkeit und die Leidenschaft zur Brautmode. Der schönste Tag beginnt schließlich mit dem perfekten Kleid. Mehr als 200 Modelle in unterschiedlichen Größen von 36 bis 56 (curvy) können im Brautmodengeschäft Amare in Allmannsweier begutachtet werden.

Die Räume, in denen die Braut mit ihren Begleiterinnen in aller Ruhe Kleider aus unterschiedlichen Stilrichtungen anprobieren kann, sind sehr gemütlich eingerichtet. Von Prinzessin über A-Linie, Fit and Flare oder Boho/Vintage bis zur klassisch schmalen Form ist die Auswahl schier grenzenlos– und das perfekte Traumkleid mit Sicherheit dabei.

Mit sehr viel Herzenswärme und jahrelangem Erfahrungsschatz erzählen Gruseck und Weikert von ihrem Traumberuf. Kennengelernt haben sie sich im Brautmodengeschäft als Kolleginnen. Eine vertraut der anderen, deren Fachkompetenz und deren gelebter Leidenschaft für die Brautmode.

Das spüren auch ihre Kundinnen, denen sie sagen: „Du bist wunderschön, so wie du bist.“ Denn für jede einzelne Frau geben sie alles. Von den großen Messen bringen sie die aktuellsten Modelle mit nach Hause. Neben dem passenden Kleid und dazugehörigen Accessoires verfügt Amare Brautmoden auch über eine große Auswahl an Trauringen. Schließlich soll das „Ja“ ein Leben lang verbinden.

Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür präsentieren sich den Gästen von 10 bis 18 Uhr mehrere Dienstleister aus der Hochzeitsbranche. Um 13 und um 16 Uhr wartet eine Modenschau. Für das leibliche Wohl ist mit coolen Drinks, gutem Essen und einer Candybar gesorgt.