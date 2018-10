Anzeige Ein ganz neues Erlebnis

N ach 19 Tagen Umbau ist das McDonald’s Restaurant in Zimmern rundum digitalisiert und bietet seinen Gästen seit 28. September ein vollkommen neues Restauranterlebnis. Lediglich die Bestellung tätigen die Gäste entweder persönlich am Counter oder, noch bequemer und mit mehr Auswahlmöglichkeiten, direkt am Bestellterminal. Mit Hilfe eines Bluetooth-Chips in den nun vorhandenen Tischzahlen wird der Sitzplatz der Gäste geortet und die Bestellung direkt an den Tisch gebracht.

Neues Küchenkonzept

Neben dem Bestellsystem ist auch das Küchenkonzept auf modernstem Niveau. Jeder Burger wird frisch zubereitet. So bekommen McDonald’s Fans mehr Frische und noch höhere Qualität auf ihr Tablett. Außerdem wird mit der Gourmet-Linie "The Signature Collection" ein aktueller Food-Trend aufgegriffen. Das Produktkonzept "Pimp deinen Burger!" bietet in den Restaurants der Zukunft erstmalig die Möglichkeit, Burger individuell zu verfeinern. Neben Klassikern wie Big Mac oder Royal TS kann auch der beliebte Big Tasty Bacon angepasst werden – zum Beispiel mit Extra-Sauce oder Ei und Bacon. Zusätzlich wurde das Restaurant mit einer neuen Siebträger-Kaffeemaschine für noch besseren Kaffeegenuss ausgestattet. Für den "süßen Gaumen" gibt es nun die American Bakery – mit Muffins, Donuts und weiteren Produkten.