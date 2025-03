Anzeige: Ein Frühlingsfestival von Comedy bis Pop: Kulturbesen in „Szene 64“ in Schramberg

Klavier und Comedy, Jazz, übersetzte Rock-Songs oder A-Capella-Musik; das Programm des Frühlingsfestival ist beim Schramberger Kulturbesen gewohnt bunt. Die Abende des Frühlingsfestivals finden alle im Bau 64, Geißhalde 49, in Schramberg statt und beginnen – mit einer Ausnahme – alle um 20.30 Uhr.

Den Anfang macht am Mittwoch, 19. März, Florian Wagner mit mit „Klavier und Comedy“. „Florian Wagner hat nur noch eins im Kopf: ,Funk You!’“ schreiben die Veranstalter. „Er kann viel, er macht viel, und er will viel.“ In „Funk You!“ zeigt der Pianist und Sänger, wie Mozart „Atemlos“ geschrieben hätte und ob Beethoven wirklich taub war.

Rockmusik in deutscher Übersetzung

Das Konzept von „Poems on the Rocks“ am Samstag, 22. März, kennen viele Menschen auch über die beliebte Sendung „SWR3-Lyrics“ . „Poems on the Rocks“ brachte das Konzept 2004 als eine der ersten in Deutschland, so die Veranstalter; Rockmusik mit deutschen Übersetzungen der geliebten Songs und deren oft kryptischen Inhalten. Ein Abend später, am Sonntag, 23. März, widmen sich Arno Haas (Sax) und Marko Mebus (Trompete) sowie Sängerin Bianca Neve bei der „92. Hammond Jazz Night“ dem Klang „sowie dem unwiderstehlichen Swing und Groove der wohl berühmtesten Big Band, dem Count Basie Orchester“. Beginnt: 18.30 Uhr.

Große Pink Floyd + Deep Purple Tribute Band in Schramberg

Weiter geht es am Freitag, 28. März, unter dem Titel „No Education“ mit der besten „Pink Floyd + Deep Purple Tribute Band Deutschlands“, heißt es im Programm. „Die Band bestehen aus hochkarätigen, preisgekrönten Musikern, die mit internationalen Größen gespielt haben.“

Jazz, Swing, Latin und Funk

Bis zum Samstag, 12. April, geht es mit dem Programm so bunt weiter, wie es begonnen hat. Am Samstag, 29. März, tritt die „Brass Vibration Jazz Bigband“ mit Jazz, Swing, Latin und Funk auf, am Freitag, 4. April, bieten die „Wombats“ eine unglaubliche Vielfalt von Rock und Pop bis Country und Folk-Rock, am Samstag, 5. April, treten die „Fatcats“ auf mit „perlenden Dance-Beats und glitzernden Disco-Vibes“, ein A-Capella-Abend wartet am Freitag, 11. April, mit witzig-scharfsinnigen Texten auf, und am Samstag, 12. April, endet das Frühlingsfestival mit der italienischen Tribute-Band „ABBA Fever“.

Weiter gehts beim Sommer-Open-Air

Auch der Sommer verspricht einiges. Im Rahmen des Sommer-Open-Air ist am Freitag, 4. Juli, eine Tina-Turner-Tribute-Show geplant, am Samstag, 5. Juli, ein Abend mit Arno Haas & Friends und Soul-Funk und am Sonntag, 6. Juli, Pop History mit Peter Kühn.

Der Ticketverkauf erfolgt über das Verastaltungsportal der Stadt Schramberg.