Anzeige Ein Fest im Schwabenalter

Auch zum Mitmachen und Zuschauen warten die Organisatoren mit einigem auf. So steht das Sportmobil mit Hüpfburg und Bubble Soccer bereit, und das Bungee-Trampolin katapultiert Abenteuerlustige in schwindelerregende Höhen.

Los geht es um 14 Uhr am Samstag. Dann schlägt Bürgermeister Markus Keller das Festfass an. Der Musikverein Hondingen sorgt für die musikalische Unterhaltung. Ab 15 Uhr zeigt der bekannte Blumberger Football Freestyler, was er auf dem Kasten hat – seine Einlagen kann man um 17 Uhr erneut bewundern.

Er überlässt die Bühnenbretter ab 15.30 Uhr der Flamenco-Gruppe "Las Peques". Ab 16 Uhr gibt es einen Folkloretanz zu sehen (SKD Blumberg). Die Noten-Chaoten aus Weilheim sorgen ab 17.30 Uhr für Stimmung, die Guggenmusik "Hohentwiel Burgteufel" ab 18 Uhr. Weiterhin geht es Schlag auf Schlag: Um 18.30 Uhr treten die Noten-Chaoten aus Weilheim erneut aus, um 19 Uhr nochmals die Burgteufel vom Hohentwiel. Und ab 19.30 Uhr unterhält Roland "Dooley" Sauter die Festgemeinde.