Anzeige Ein Dorf feiert seinen "Löwen"

Im vergangenen Jahr wurde das Traditionshaus aus seinem Schlaf erweckt. Evelyn Wöhrle hat im "Löwen" das Erbe ihrer Familie angetreten. Nachdem der Gasthof drei Jahrzehnte lang verpachtet worden war, eröffnete die gelernte Hotelfachfrau zusammen mit ihrem Partner das Traditionshaus neu.

Von Kindesbeinen an arbeitete Evelyn Wöhrle konsequent an ihrem Traum, einmal selbst den "Löwen" zu führen. Jetzt ist sie die Chefin des imposanten Gasthofs in der Tennenbronner Ortsmitte.

Mit großem Engagement, Fachwissen, vielen kreativen Ideen und einer guten Küche haben sie und ihr Lebenspartner, der Koch David Bornmann, den "Löwen" in kürzester Zeit zu einem beliebten Lokal gemacht. Er ist Treffpunkt für Jung und Alt, für Einheimische und Feriengäste. Seit einigen Wochen steht den Gästen auch ein uriger Biergarten zur Verfügung.