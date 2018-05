Anzeige Ein Dorf drei Tage in Feierlaune

Der Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, beginnt in gewohnter Manier um 11 Uhr mit dem Vatertags-Treff und einer Party. Ab 14 Uhr startet die Band "Nachtsound" ihre Live-Musik. Für sie ist es ein Heimspiel, denn mit Lisa und Gerold Stehle sowie Axel Brandt spielen drei Bittelbronner in dieser Band, die seit 20 Jahren Wert auf "handgemachte Musik" legt. Im Anschluss geht die Party im Festzelt weiter mit Musik von "DJ C". Junge und jung gebliebenen Väter und alle anderen können sich aber nicht nur ihren Hunger und Durst stillen, sondern auch sportlich betätigen. Ganztägig gibt es ein Bungee-Trampolin.