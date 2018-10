Anzeige Ein breites Leistungsspektrum

I m Gewerbegebiet Alte Kaserne hat er in der Stauffenbergstraße in Holzrahmen-Bauweise ein Wohn- und Musterhaus erstellt. Anfang 2019 wird die Lagerhalle mit Werkstatt gebaut. Das Wohn- und Musterhaus wurde von A wie Ausgraben bis Z wie Zimmertüren in Eigenleistung von Fleiner nach modernstem Standard mit ökologischen Baustoffen und unter Berücksichtigung höchster energetischer Vorschriften erstellt.

In Empfingen hat er sich bereits in der Vergangenheit durch verschiedene Projekte einen Namen gemacht. Unter anderem war er beim Bau der Tälesee-Halle für die Akustikdecke, die Holzverkleidung der Außenfassade für die Terrasse aus Holz sowie für den Innenausbau zuständig. Aktuell ist Fleiner mit der Sanierung des Daches der Kriegergedächtnis-Kapelle beschäftigt und freut sich sehr über seinen ersten Auftrag als ortsansässige Zimmerei.

Bereits im Alter von 21 Jahren hat sich Fleiner als Zimmermann selbstständig gemacht, dies inzwischen seit 23 Jahren sehr erfolgreich.