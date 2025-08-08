Anzeige: Ein Best-of aus 10 Jahren Praxis Dr. Oliver Mayer

Spritzen, Tabletten, Untersuchungen - so wirklich gerne geht wohl kaum jemand zum Arzt. Praxisbesuche sind eher eine lästige Notwendigkeit, wenn man krank ist und sich elend fühlt. Allerdings sollte sich Dr. Oliver Mayer Sor-gen machen, dass ein Besuch bei ihm für manche zum Hobby werden könnte. Seit zehn Jahren führt der Allgemeinmediziner mittlerweile seine eigene Praxis in Nagold. Dabei überzeugt er nicht nur mit fachlicher Kompetenz, sondern vor allem mit seiner einmaligen Art. Mit Freundlichkeit, Offenheit und einer gehörigen Portion Humor nimmt er seinen Patienten jegliche Angst vor dem Arzttermin. Was ist da schon ein kleiner Piecks?

Es verwundert nicht, dass der charmante Medizinier mit dem bestechenden Lächeln einst sagte: ,,Ich habe die Nähe zu den Patienten vermisst." Damit antwortete er auf die Frage, wieso er überhaupt eine Hausarztpraxis führen wollte. Als Chirurg und Facharzt für Allgemeinmedizin hätte er in der Klinik die Karriereleiter steil nach oben klettern können, während eigene Praxen vor allem im ländlichen Raum viel Arbeit, viel Bürokratie und nicht so wirklich das große Geld versprechen. Für Oliver Mayer spielte all das aber keine Rolle. Er ist Überzeugungstäter, übt seinen Beruf aus Leidenschaft aus. Als junger Facharzt für Chirurgie stand er schließlich vor einer schweren Entscheidung: Nach der Geburt seines ersten Kindes wollte Dr. Mayer in Elternzeit gehen. Was er auch durfte, aber nur, wenn er dafür in Kaufnehmen würde, die Chance auf eine Oberarztstelle aufzugeben. Zwei Monate lang - während besagter Elternzeit - machte er sich Gedanken über seine Zukunft. Die Antwort lag in seiner Persönlichkeit: ,,Ich bin ein Familienmensch", weiß er. Genau davon profitieren heute seine Patienten, denn diese soziale Art macht ihn zu einem geschätzten Hausarzt.



Das personifizierte Allwissen half bei der Entscheidung

„Die Selbstständigkeit hat mich nicht geschreckt", erinnert sich Dr. Oliver Mayer. Schnell hatte er damals recherchiert, welche Qualifikationen ihm zum niedergelassenen Arzt fehlten. Er ließ sich in der Klinik in die Innere versetzen, wo er die ersten 18 Monate seiner zweiten Facharztausbildung verbrachte. Dort rotierte er auf den Stationen. Schon in seiner ersten Woche absolvierte er Dienst bei einem bayerischen Oberarzt. ,,Der Mann war das Allwissen, ihn würde ich zu ,Wer wird Millionär?' mitnehmen", zeigt er sich bis heute beeindruckt. Witziger Weise sicherte sich Oliver Mayer gleich die Aufmerksamkeit der Koryphäe, weil er Hermann Hesse korrekt zitierte. Zwei Jahre lang und während diverser gemeinsamer Nachtschichten lernten sich die beiden gut kennen und schätzen.

Das Engagement zahlte sich aus und für Dr. Oliver Mayer bot sich die Chance auf eine Oberarzt-Stelle - die er dankend ablehnte. Sein Entschluss war gefasst und Dr. Beate Ummenhofer suchte Unterstützung für ihre Praxis in Nagold. Das passte für Dr. Mayer perfekt, um die noch fehlenden 24 Monate seines Facharztes in Allgemeinmedizin zu absolvieren. Schon nach vier Wochen wurde er ins kalte Wasser geworfen und führte die Praxis erstmals alleine. ,,Es wurde immer mehr meine Praxis", erinnert er sich an die Anfangszeit. Als Dr. Ummenhofer zwei Jahre später aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben musste, übernahm Dr. Oliver Mayer offiziell. Viele hätten ihm davon abgeraten und der Anfang sei auch nicht einfach gewesen, doch habe er diesen Entschluss bis heute nicht einen einzigen Tag bereut. Und sein Mut sowie sein Engagement haben sich ausgezahlt: Mittlerweile führt er eine der größten Einzelpraxen der Region. Auch, weil sein Ruf ihm so weit vorauseilte, dass ihm schon in der Anfangszeit Kollegen ihre Patienten schickten.

Tipps, Tricks und Aufklärung

Neben seiner medizinischen Tätigkeit in der Praxis ist Dr. Oliver Mayer vor allem daran gelegen, sich für seine Heimat zu engagieren und die Menschen zu informieren. Vorbeugung vor grippalen Infekten, notwendige und empfehlenswerte Impfungen, Sonne, frische Luft und andere „Hausmittel", die das Immunsystem stärken - im Lauf der Jahre hat er sich zu vielen Themen dieser Art geäußert und immer wieder versucht, den Menschen Tipps mit auf den Weg zu geben, die einfach umzusetzen sind und Erkrankungen vorbeugen können. ,,An apple a day keeps the doctor away" - oder in diesem Fall: ,,A walk a day keeps Dr. Mayer away."

Autor und Foto: Jacqueline Geisel