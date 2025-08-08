Anzeige: Ein Best-of aus 10 Jahren Praxis Dr. Oliver Mayer

Spritzen, Tabletten, Untersuchungen - so wirklich gerne geht wohl kaum jemand zum Arzt. Praxisbesuche sind eher eine lästige Notwendigkeit, wenn man krank ist und sich elend fühlt. Allerdings sollte sich Dr. Oliver Mayer Sor-gen machen, dass ein Besuch bei ihm für manche zum Hobby werden könnte. Seit zehn Jahren führt der Allgemeinmediziner mittlerweile seine eigene Praxis in Nagold. Dabei überzeugt er nicht nur mit fachlicher Kompetenz, sondern vor allem mit seiner einmaligen Art. Mit Freundlichkeit, Offenheit und einer gehörigen Portion Humor nimmt er seinen Patienten jegliche Angst vor dem Arzttermin. Was ist da schon ein kleiner Piecks?
Es verwundert nicht, dass der charmante Medizinier mit dem bestechenden Lächeln einst sagte: ,,Ich habe die Nähe zu den Patienten vermisst." Damit antwortete er auf die Frage, wieso er überhaupt eine Hausarztpraxis führen wollte. Als Chirurg und Facharzt für Allgemeinmedizin hätte er in der Klinik die Karriereleiter steil nach oben klettern können, während eigene Praxen vor allem im ländlichen Raum viel Arbeit, viel Bürokratie und nicht so wirklich das große Geld versprechen. Für Oliver Mayer spielte all das aber keine Rolle. Er ist Überzeugungstäter, übt seinen Beruf aus Leidenschaft aus. Als junger Facharzt für Chirurgie stand er schließlich vor einer schweren Entscheidung: Nach der Geburt seines ersten Kindes wollte Dr. Mayer in Elternzeit gehen. Was er auch durfte, aber nur, wenn er dafür in Kaufnehmen würde, die Chance auf eine Oberarztstelle aufzugeben. Zwei Monate lang - während besagter Elternzeit - machte er sich Gedanken über seine Zukunft. Die Antwort lag in seiner Persönlichkeit: ,,Ich bin ein Familienmensch", weiß er. Genau davon profitieren heute seine Patienten, denn diese soziale Art macht ihn zu einem geschätzten Hausarzt.