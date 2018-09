Anzeige Ein Besen kehrt die Alltagssorgen weg

Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, dann bricht in der Lautlinger Schloss-Scheuer die "Besenzeit" an. Am letzten Samstag vor Schulbeginn, dem 8. September, öffnet um 17 Uhr das Lautlinger Bürgerhaus seine Türen, und das beliebteste Weinfest in Albstadt und seinem Umland, mit viel Liebe zum Detail vorbereitet von den engagierten Mitgliedern des Arbeitskreises Schloss-Scheuer, kann beginnen.

Dass unter der Weinauswahl, welche die Ebinger Firma Mebold mit Sorgfalt zusammengestellt hat, auch einige besondere Tropfen sind, hat sich inzwischen herumgesprochen – nicht zuletzt deswegen ist der "Besen" so beliebt und der Weinausschank vor dem Eingang so gut besucht. Dazu passende Speisenangebote machen den kulinarischen Genuss perfekt: Der Gast findet Schäufele mit Kartoffelsalat, herzhafte Speck- und Käsebrote und – unverzichtbar bei einem Weinfest im September – frischen Zwiebelkuchen vor. An die Kinder ist auch gedacht; für sie gibt es Saitenwürstle.

Nicht zu vergessen: die musikalische Unterhaltung. Sie steuert die "Heuberg-Musi" bei – Stammgäste freuen sich darauf; das Ensemble ist in Lautlingen als Stimmungsgarant bestens bekannt.