Anzeige Ein Abend voller Musik

Für eine niveauvolle und ansprechende Musikauswahl zu diesem Konzert hat Dirigent Michael Bach gesorgt. Er hat die Gesamtleitung des Abends inne. Den musikalischen Auftakt übernimmt das Jugendensemble Zimmern mit einigen Musikwerken. In intensiver Probenarbeit haben sich die Jungmusiker auf ihr Debüt vorbereitet. Das Jugendensemble beginnt den ersten Teil mit den Musikstücken "Indian River" von Kees Vlak und "Leuchtfeuer" von Kurt Gäble. Danach spielen die D1- und D2-Absolventen ihre Solovorträge. Das Jugendensemble spielt daraufhin "Colors of the Wind" von Alan Menken und "Smoke on the Water" von Richard Blackmore. Im Anschluss daran überzeugen im zweiten Konzertteil die aktiven Musiker des Musikvereins Zimmern, ebenfalls unter bewährter Leitung von Dirigent Michael Bach. Weltbekannte Werke und niveauvolle Kompositionen werden dabei den Konzertbesuchern kunstvoll dargeboten. Zum Beginn "Air und Finale" aus der Wassermusik von Friedrich Händel. Danach kommen die Werke "Der blaue Planet" von Kurt Gäble, "Feuerfest" von Josef Strauss, "Wind of Change" von Klaus Meine, "Fantasy" von M. und V. White und der Konzertmarsch "Abel Tasman" von Alexander Pfluger zum Vortrag. Während des Konzertes werden auch langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Zu den beispielhaftesten und traditionsreichen Kulturträgern innerhalb des Kirchspiels zählend, ganz abgesehen von den vielen Terminen und weiteren Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene, stellt das Zimmerner Orchester beim traditionellen Jahreskonzert einmal mehr das musikalische Wirken der Öffentlichkeit vor.