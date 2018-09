Anzeige Ehrgeizige Panthers wollen "vorne dabei sein"

Die Testphase

Unter dem Aspekt, dass sich eine fast komplett neue Mannschaft in der vierwöchigen Vorbereitung erst finden musste, kann Alen Velcic wenige Tage vor dem Saisonstart mit dem bisher Erarbeiteten zufrieden sein. "Klar war, dass jeder Spieler bei uns erst einmal seine Rolle finden musste. Wir haben ein Team mit tollen Jungs, die konzeptionell alle an einem Strang ziehen. Keiner will den Alleinunterhalter spielen. Das ist wichtig." Der erfahrene Kosta Karamatskos, ein Führungsspieler aus dem Bilderbuch, ist ebenso überzeugt davon, "dass wir viel spielerisches Potenzial in unserer Mannschaft haben. Können wir dieses oft abrufen, dann können wir tatsächlich sehr weit in der ProB kommen. Aber wir müssen auch Schritt für Schritt denken." Für Velcic ist klar, dass der Erfolgsschlüssel in der höheren Liga auf einer "starken Defense" basiert. Die Abstimmung in diesem Bereich zählte deshalb auch in den Testspielen zu den Hauptthemen. Ein wichtiger Faktor in der Vorbereitung war auch ein gelungenes Trainingslager im türkischen Antalya.

Das Umfeld

Immer professioneller gestaltet sich die Umfeld. Mit Holger Rohde wurde ein neuer Geschäftsstellenleiter gefunden, "der auf vielen Ebenen eine hervorragende Arbeit macht", lobt Velcic. Auch insgesamt kann die steigende organisatorische Arbeit bei den Panthers – im Vergleich zu früher – auf mehr Schultern verteilt werden. "Wir müssen strukturell aber weiter wachsen", weiß auch Holger Rohde. In der Deutenberghalle – die "Höhle" der Panthers – wurde nicht nur eine neue Video-Wand installiert, sondern auch die Beleuchtung wurde – gemäß den Auflagen – erneuert. Die Panthers werden mit einem Etat von rund 250 000 Euro in die neue Saison gehen, liegen damit in der unteren Hälfte bei den Teams der ProB. Bei den Zuschauerzahlen hoffen die Panthers auf "1000 plus X". Nicht nur Holger Rohde glaubt, dass die Halle "auseinanderbrechen" könnte, "wenn wir erfolgreich in die Saison starten und dann im weiteren Verlauf der Hauptrunde auch noch die attraktiven Gegner wie Köln oder die Bayern erwarten". Die Panthers können den ersten Ballkontakt in der ProB also kaum erwarten.