Nach zwölf Jahren kommt der klassische Edeka wieder zurück nach Horb. Jutta Weinle-Günter und ihr Mann Benjamin übernehmen als selbstständige Kaufleute den Marktkauf. Der Übergabetermin ist Donnerstag, 21 November. Am Tag vorher ist der Marktkauf geschlossen – wegen Inventur.

Für Jutta Weinle-Günter ist das der dritte Edeka, den sie privatisiert, wie sie sagt. 2010 hatte sie den Edeka in Gärtringen gemeinsam mit ihrem Ehemann Benjamin Günter übernommen. Im Jahr 2021 kam der Edeka in Herrenberg dazu. Weinle-Günter: „Mit der Übernahme des Marktkaufs in Horb haben wir die Verantwortung für insgesamt 270 Mitarbeiter. Horb ist mit über 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche unser bisher größtes Objekt.“

Lesen Sie auch

Benjamin Günter, der für die Geschäftsführung von Edeka Weinle zuständig ist macht deutlich: „Damit sind wir ein mittelständisches Unternehmen.“

Edeka Südwest hatte nach dem Verkauf der real-Supermarktkette im August 2021 auf dem Horber einen Marktkauf eröffnet.

Beste Arbeitsbedingungen für 107 Mitarbeiter

Jutta Weinle-Günter und Benjamin Günter übernehmen den Marktkauf unter spannenden Voraussetzungen. „Marktkauf hatte ohnehin vor, das Gebäude umzubauen, um es auch technisch und energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Wir haben uns für die Übernahme entschieden, weil wir so den Umbau auch nach unseren Vorstellungen gestalten können. Wichtig ist uns dabei, dass wir auch die 107 Mitarbeiter in Horb mitnehmen – die arbeiten täglich dort und wünschen sich natürlich auch beste Arbeitsbedingungen“, so Jutta Weinle-Günter.

Zeltverkauf und Baustellen-Aktionen

Die erste wichtige Änderung gegenüber den Umbauplänen von Marktkauf: Weil teilweise Abteilungen geschlossen werden müssen, wird wieder ein Zelt aufgebaut, „damit die Kunden möglichst nichts vom Sortiment vermissen“, wie Jutta Weinle-Günter erklärt. Sie und ihr Mann denken an Baustellen-Aktionen wie beispielsweise Gucklöcher, Führungen und Baustellenfrühstück. Schon zum Auftakt werden die Marktkauf-Kunden den Wechsel spüren. Jutta Weinle-Günter: „In Gärtringen und Herrenberg machen wir immer Weihnachtsaktionen. Das starten wir auch in Horb: Zum Nikolaustag wird der Nikolaus kommen, für die Kinder gibt es Kinderschminken und Bastelaktionen.“ Am Samstag, 14. Dezember, gibt es Plätzchenbacken und Kinderschminken. Eine Schulklasse backt Kuchen. Am Samstag, 21. Dezember, gibt es einen „Mini-Weihnachtsmarkt“ mit roter Wurst, Punsch, Kinderkarussell und Kindereisenbahn. Eine Horber Schulklasse backt Waffeln.

Umbau soll im November 2025 abgeschlossen sein

Die beiden Neuen legen viel Wert auf regionale Produkte und suchen Anbieter. „Wir sind gespannt, was es hier Leckeres gibt“, sagt Jutta Weinle-Günter

Nach dem Umbau im November 2025 soll der Marktkauf dann zum Edeka werden. Erst dann wehen die blau-gelben Flaggen von Edeka Weinle.