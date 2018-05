Anzeige Echte Helden arbeiten auf dem Land

Generell wird Beständigkeit bei BLUM Präzisionstechnik groß geschrieben. Unter der Geschäftsleitung von Gertrud Bopp bietet die Firma als inhabergeführter Arbeitgeber in der schwäbischen Mittelstandstradition ihren Mitarbeitern einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, überdurchschnittliche Entlohnung und eine Plattform zur persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Vom Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung über den CNC-Dreher oder -Fräser bis hin zum Mitarbeiter in der Qualitätssicherung und Industriekaufmann oder -frau bietet das Unternehmen vielfältige Möglichkeiten. Ob Produktionsmitarbeiter, Fachkraft oder Meister – bei BLUM Präzisionstechnik ist man Teil eines starken Teams.

Mit Stolz kann das Unternehmen von sich behaupten, dass es auf die Individualität und Stärken seiner Mitarbeiter eingeht und dadurch auf eine langjährige Zusammen- und Mitarbeit der Angestellten bauen kann.

Die Zukunft sieht das Unternehmen in einer Nische. So handelt BLUM Präzisionstechnik mehr nach dem Motto "Klasse statt Masse" und ist als Problemlöser komplexer Sachverhalte nah am Endprodukt und international bekannt.

Die hochwertigen Teile der Herrenzimmerner Firma sind unter anderem im Bergbau, in Reaktoren oder Stadiondächern zu finden. Für die Zukunft ist auch eine räumliche Erweiterung geplant.

In Sachen Arbeitskräfte vertraut das Unternehmen früher wie heute weiterhin auf Mitarbeiter mit großem fachlichen Wissen. Mit Stolz blickt die Firma auf ihre lange Ausbildungstradition zurück. Diverse Innungssieger geben diesem Konzept Recht. So hat sich die Firma BLUM Präzisionstechnik in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Arbeitgebermarke entwickelt, die nicht nur beständig ist, sondern auch in Zukunft Bestand hat.