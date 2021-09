4 In der Markt-Bäckerei mit Café sind Kuchen, Brot, Brötchen und Snacks erhältlich. Edeka Quelle: Unbekannt

Das E-Center in der Vockenhauser Straße 15 in Villingen öffnet nach gut sechsmonatiger Umbauphase am Montag, 27. September.















Das modernisierte E-Center verfügt über circa 4600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auf ihnen kann Marktleiter Martin Meier zusammen mit den rund 120 Mitarbeitern und vier Auszubildenden das volle Spektrum des Edeka-Vollsortiments entfalten: angefangen bei der großen Auswahl frischer Lebensmittel über beliebte Edeka-Eigenmarken, bekannte Marken und Artikel bis hin zu Beratung an den Servicetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. "Der Umbau hat uns eine freundliche und barrierefreie Gestaltung des Marktes mit neuen großzügigen Bedientheken sowie einer kundenfreundlichen Regalstruktur ermöglicht", freut sich der Marktleiter. "Wichtige Punkte der Energieeffizienz konnten ebenfalls optimal realisiert werden", so Martin Meier weiter. Beispiele hierfür seien eine klimaneutrale CO2-Kälteanlage, Wärmerückgewinnung sowie Kühl- und Tiefkühlregale mit Glastüren.

Im umgebauten Markt finden die Kunden nun auch ein erweitertes Sortiment an der markteigenen Backwarentheke mit Café mit frisch gebackenem Kuchen, Brot, Brötchen und Snacks sowie eine Theke von Eat Happy mit frisch zubereitetem Sushi. Zudem gibt es in der neuen Marktküche warme Snacks und wechselnde Gerichte zum Mitnehmen oder auch zum vor Ort genießen.

Zahlreiche Produkte aus der Region

"Viel Wert legen wir auf die große Auswahl an Bio-Produkten, das individuelle Sortiment an internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie an Erzeugnissen aus der Region", erklärt Marktleiter Martin Meier. Unter anderem wird der Markt beliefert von der Kuthmühle, von Schwarzwaldmilch und Schwarzwaldhof. Zudem finden die Kunden viele Getränke aus der Region wie Bad Dürrheimer, Schlör Säfte sowie Bier der Hirsch Brauerei, von Fürstenberg, Alpirsbacher und Bräunlinger.

Stolz sind der Marktleiter und sein Team auch auf die neue Unverpackt-Station, an der Kunden unter anderem verschiedene Nüsse, Cerealien, Nudeln oder Reis selbst abfüllen können.

Wochenmarktflair mit Frischetheken und Beratung

Begrüßt werden die Marktbesucher von einer großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse sowie vielen vitaminreichen Snacks. An den Bedienungstheken für Fleisch- und Wurstwaren, Käse und Fisch finden die Kunden zahlreiche regionale Spezialitäten, frischen und geräucherten Fisch sowie viele Käse-Sorten in Bio-Qualität. Die Mitarbeiter ­können Auskunft zur Herkunft der Produkte geben, und verraten Tipps und Tricks zur Zubereitung.

Bonusprogramm und Bezahlen per Smartphone

"Auswahl, Frische und Service" sind es, worauf der Vollsortimenter setzen will. Bei Fragen rund um eine vitalstoffreiche und ausgewogene Ernährung helfen Mitarbeiter des Edeka-Ernährungsservice gerne weiter. Es stehen Sitzgelegenheiten zum Ausruhen bereit sowie eine Wickelstation für Eltern mit Babys. Auf Wunsch ruft das Team des E-Centers den Kunden ein Taxi. Der Markt verfügt außerdem über ein kostenloses Kunden-WLAN und nimmt am Deutschland Card-Bonusprogramm teil.

Zum erweiterten Serviceangebot des Markts zählen außerdem der Verkauf von Geschenkgutscheinen, eine Lotto-Annahmestelle sowie die Edeka-App. Mit ihr können die Marktbesucher nicht nur Treuepunkte sammeln und Coupons einlösen, sondern mit der neuen "Scan & Go"-Funktion ihre Einkäufe vor Ort mit dem Smartphone selbst scannen und direkt mobil bezahlen. Das bequeme Cashback-Verfahren bietet das E-Center ebenfalls an. Es ermöglicht den Kunden, sich ab einem Einkaufswert von zehn Euro an der Kasse Bargeld bis zu einem Betrag von 200 Euro auszahlen zu lassen.