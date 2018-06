Anzeige Dynamischer Fahrspaß

Ein Highlight ist im wahrsten Sinne des Wortes das IQ. Light (optional). Die LED-Matrix-Scheinwerfer fallen sofort ins Auge. Über die Basisfunktionen des Abblend- und Fernlichts hinaus können mit der Matrix-Technologie einzelne LED-Segmente gezielt an- beziehungsweise ausgeschaltet werden, um so eine Vielzahl von Lichtverteilungen für verschiedene Fahrsituationen zu erzeugen. Ob Nutzer in der Stadt unterwegs sind, abends auf der Landstraße ein anderes Fahrzeug überholen oder bei schlechtem Wetter auf der Autobahn fahren: Die Segmente der IQ. Light – LED-Matrix-Scheinwerfer werden je nach Verkehrssituation in der Lichtbreite, -weite und -intensität angepasst. Die Matrix-Technologie ermöglicht so eine viel bessere Ausleuchtung der Straße und sorgt damit für erhöhte Sicherheit entspannte Autofahrten – frei von Blendungen und störenden Reflektionen. Schaltzentrale ohne Schalter Zum ersten Mal in einem Volkswagen befindet sich das digitale Kombiinstrument, das sogenannte Digital Cockpit, zusammen mit dem Bildschirm des Infotainment-Systems hinter einer gebogenen Glasscheibe ("Curved Display"): dem fahrerorientierten "Innovision Cockpit". Durch die Möglichkeit der Touch-, Sprach- und Gestensteuerung wird maximale Bedienfreundlichkeit erreicht, mechanische Schalter, Regler und Knöpfe entfallen. Die riesige Bildschirmfläche wird für die Darstellung vieler Funktionen in ansprechenden Grafiken und Animationen genutzt. Den Home-Screen können Nutzer mit Fotos und favorisierten Funktionen individuell belegen. Manche Anzeigen lassen sich durch die Zoom-Darstellung vergrößern, was bei herkömmlichen Tachos und Bildschirmen nicht möglich ist.