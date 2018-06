Anzeige Durchblick „Made in Nagold“

Diese Präzision mag beeindrucken, doch Geschäftsführer Fischer lenkt den Blick auf ein anderes Detail: „Wir legen bei unseren Zulieferern Wert auf ,Made in Germany‘, gerne auch direkt aus dem Südwesten. Das ist für uns ein Bekenntnis zur Qualität.“

Ein Bekenntnis ist gut, aber kommt es auch bei den Kunden an? Klar könnte Geschäftsführer Fischer einfach auf den hohen Ausstoß verweisen. Irgendjemand lässt die Fenster ja schließlich einsetzen. Doch er konkretisiert die Antwort lieber. Denn Fischer sind die Privatkunden ebenso lieb wie das Projektgeschäft.

Deshalb finden die Kunden in den Geschäftsräumen auf dem Wolfsberg auch Anschauungsbeispiele satt. Nicht nur von Fenstern in allen Ausprägungen und Farben, sondern auch von Haustüren. Fischer: „Bei den Beratungen spielt zudem das Thema Sicherheit eine große Rolle. Natürlich sind wir hier zertifiziert und bieten unterschiedliche Lösungen.“

Das Projektgeschäft hingegen hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Die sind zumeist logistischer Natur: Die fertigen Fenster und Flügel wandern zu Dutzenden in große Container und treten die Reise zu den Objekten an. „Unser größtes Projekt bislang war der Umbau einer alten Kaserne auf den Azoren in eine Klinik. Da wurden an die Fenster natürlich hohe Anforderungen gestellt“, erinnert sich Fischer. Daneben bestückte Haug + Schöttle in Frankreich komplette Hotelanlagen, in Italien ebenso. Ja selbst in Kanada setzten Bauherren bereits auf Fenster „Made in Nagold“.

Wie man an solche Aufträge kommt? Geschäftsführer Fischer lächelt fein: „Hier zahlt sich unser hoher Anspruch in Sachen Qualität aus.“ Das spricht sich eben rum.

Also alles im grünen Bereich bei Haug + Schöttle auf dem Wolfsberg? Immerhin nährt das gut 25 Jahre alte Unternehmen 32 Mitarbeiter, dazu Montageteams mit langjähriger Erfahrung. Das Lächeln des Geschäftsführers weicht. Er macht eine klare Ansage: „Wir brauchen dringend wieder junge Leute, die sich für das Handwerk interessieren!“ Interessant genug seien die Aufgaben, ist sich der Geschäftsführer sicher. Die computergesteuerte Fertigung samt digitalisierter Auftragsbearbeitung und -vorbereitung sprechen eine deutliche Sprache. Und die Aussicht auch auf Projekte (beinahe) in aller Welt hat ebenfalls seinen Reiz.

Deshalb hat Geschäftsführer Fischer Hoffnung, weiterhin geeigneten Nachwuchs zu finden. Zumal das Geschäft recht krisenfest ist: „Fenster brauchen die Menschen schließlich auch in Zukunft.“