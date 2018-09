Anzeige Drohnenflug mit einer Mission

Bisher musste die Feuerwehr dann immer einen Trupp in Schutzkleidung mit Atemmasken und Sauerstoffflaschen losschicken, um die Gefahrenstelle zu untersuchen. Danach musste der gesamte Trupp dann wieder zurückkehren, konnte aber nicht weiter seine Arbeit verrichten, da die Belastung durch das schwere Atem- und Schutzgerät zu groß war. Diesen Verlust von Zeit, Ressourcen und Einsatzkräften wird durch den Einsatz von Drohnen eingespart. Der Feuerwehr ist es jetzt möglich, einfach mit dem Fluggerät zur Gefahrenstelle zu fliegen und diese so zu inspizieren. Über diesen Mehrwert will Daus gezielt informieren und zeigen, dass mit Drohen viel Gutes getan werden könne und es sich dabei nicht nur um eine Spielerei handele.