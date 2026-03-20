Anzeige: „DRIVE“ in Ettenheim

Bei der DRIVE 2026, dem Shopping- und Familientag in Ettenheim, laden zahlreiche Aussteller und Betriebe in die Innenstadt sowie in die angrenzenden Gewerbegebiete ein.
Die Rohanstadt verwandelt sich am Sonntag, 22. März, in eine große Erlebnis- und Shopping-Zone: Bei der DRIVE 2026 laden zahlreiche Aussteller und Betriebe in die Innenstadt sowie die angrenzenden Gewerbegebiete Radackern, Altdorf und DYNA5 zum Entdecken und Genießen ein. Von 12 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm – inklusive verkaufsoffenem Sonntag.