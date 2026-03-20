Anzeige: „DRIVE“ in Ettenheim

Bei der DRIVE 2026, dem Shopping- und Familientag in Ettenheim, laden zahlreiche Aussteller und Betriebe in die Innenstadt sowie in die angrenzenden Gewerbegebiete ein.

Die Rohanstadt verwandelt sich am Sonntag, 22. März, in eine große Erlebnis- und Shopping-Zone: Bei der DRIVE 2026 laden zahlreiche Aussteller und Betriebe in die Innenstadt sowie die angrenzenden Gewerbegebiete Radackern, Altdorf und DYNA5 zum Entdecken und Genießen ein. Von 12 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm – inklusive verkaufsoffenem Sonntag.

Ergänzt wird das Angebot in diesem Jahr durch zahlreiche „Tag der offenen Tür“-Aktionen: Betriebe öffnen ihre Türen, geben Einblicke hinter die Kulissen und laden zum Informieren, Ausprobieren und Mitmachen ein. Die DRIVE verbindet damit Handel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleistungen zu einem gemeinsamen Eventtag – ob Familienausflug, gemütlicher Sonntagsbummel, Shoppingrunde oder Technik-Highlight. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Vielfalt für die ganze Familie – Spiel, Spaß & Shows: Auch für die jüngsten Gäste ist bei der DRIVE 2026 jede Menge geboten: Mitmachaktionen, Bewegungsangebote, Kinderschminken und Vorführungen machen den Tag zum echten Familientag – egal ob in der Innenstadt oder in den Gewerbegebieten. Die Puppenparade gastiert in der Innenstadt am Rathausplatz mit kostenlosen Vorführungen um 13, 14, 15 und 16 Uhr – ein magisches Erlebnis für Groß und Klein. Hüpfburgen warten in den Radackern bei Holzbau Marko und der Praxis Dr. Sophia Schacht, Kinderschminken beim Verein DC Movement und Krumm Landtechnik (DYNA5). Die Freiwillige Feuerwehr begeistert in der Innenstadt mit Live-Vorführungen um 14 und 14.30 Uhr.

Mode, Shopping & Trends entdecken: Auch Shopping-Fans kommen auf ihre Kosten: Bei der DRIVE 2026 laden Mode- und Fachgeschäfte zum Stöbern, Anprobieren und Entdecken der Frühjahrstrends ein – begleitet von Aktionen und Angeboten am verkaufsoffenen Sonntag. Traumwäsche Jutta Schlesinger ist mit Frühjahrsmode und Aperol für den guten Zweck am Start, Boys and Girls Kinderschuhe Ortenau gibt zehn Prozent auf das Sortiment.

Mode- und Fachgeschäfte laden mit Sonderaktionen zum Stöbern, Anprobieren und Entdecken der Frühjahrstrends ein. Foto: Decoux

Kulinarische Köstlichkeiten für Genießer: Von herzhaft bis süß: Regionale Anbieter verwöhnen die Gäste mit Streetfood, Snacks, Verkostungen und Kochvorführungen – von orientalischen/türkischen Spezialitäten bis hin zu spanischen Snacks und Wein. Ideal für den genussvollen Zwischenstopp während der Entdeckertour durch die vier Standorte. So gibt es beispielsweise leckeren Flammenkuchen bei Krumm Landtechnik und spanische Snacks bei der „Bodega“ in den Radackern. Kaffee und Kuchen werden an verschiedenen Stationen gereicht. Schwarzwald Küchen Ettenheim (Radackern) lockt mit einer Kochvorführung von 13 bis 16 Uhr.

Motoren, Mobilität & Technik – hautnah erleben: Technik- und Mobilitätsfans dürfen sich auf ein vielseitiges Programm freuen. Hänsle Motorsports feiert Saisoneröffnung und ist mit Bewirtung und einem Programm vor Ort dabei, die Academy Fahrschule Trotter (Innenstadt) lädt zum Tag der offenen Tür und die Ettenheimer Bürgerenergie eG (Innenstadt) stellt sich am Infostand Autocarsharing vor.

Gesundheit & Beratung: Bei der AOK – Die Gesundheitskasse (Innenstadt) heißt es im Rahmen der Tresoraktion: „Finde den passenden Schlüssel“. Der Caritasverband Lahr – Haus St. Marien (Auf den Espen) bietet zum Tag der offenen Tür Führungen um 15.30, 16 und 16.30 Uhr, kostenlose Blutdruckmessungen, den Test eines Pflegehilfslifts sowie Infos zu Ausbildung und Arbeit in der Altenhilfe an. Die Bewirtung erfolgt durch die Kursstufe des Gymnasiums Ettenheim. Eine Anmeldung für die Führungen ist erforderlich.

„Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der Vielfalt der DRIVE 2026 begeistern! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, gemeinsam mit Ihnen in den Frühling zu starten“, heißt es von Seiten des Veranstalters, dem Handels- und Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim.

meierfashion lädt ein

Von 12 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um Mode, Genuss und Unterhaltung. Für das leibliche Wohl sorgt das Café Cosy, direkt davor lädt eine stilvolle Fashion Lounge zum Verweilen ein. Für den kleinen Hunger gibt es zu frisch gegrillte Würste. Musikalisch begleitet wird das Event von der Live-Band „Just Lucky“, die mit Cover-Songs ab 13 Uhr für Stimmung sorgt. In Zusammenarbeit mit dem Autohaus Graf Hardenberg in Lahr wird ein brandneuer Audi RS 3 Limousine präsentiert. Bei einer Promotion-Aktion mit der Jeansmarke MAC können am Glücksrad attraktive Preise gewonnen werden. Um 14 und 16 Uhr lockt zudem eine exklusive Hochzeitsmodenschau.