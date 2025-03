Anzeige: „Drive“ in Ettenheim

Die Frühjahrsmesse „Drive“ lädt auf Sonntag, 23. März, von 12 bis 17 Uhr zum Entdecken und Erleben ein. An Standorten der Ettenheimer Innenstadt sowie in den Gewerbegebieten Altdorf, Radackern und DYNA 5 präsentieren sich viele örtliche Betriebe.

Mit der Messe Drive wollen die Ettenheimer Unternehmen ihren Kunden zeigen, dass nun der Frühling angebrochen ist. Die Besucher können sich auf eine bunte Mischung aus Handwerk, Dienstleistungen, besonderen Aktionen und kulinarischen Köstlichkeiten freuen. Neben zahlreichen Ausstellern öffnen viele örtliche Betriebe ihre Türen im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein. Für eine bequeme Anreise stehen an allen vier Veranstaltungsorten ausgewiesene Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Puppenparade und weitere Aktionen für Kinder: Auch für die jüngsten Gäste gibt es bei der „Drive“ jede Menge zu entdecken! Zahlreiche Mitmach- und Erlebnisstationen sorgen für Unterhaltung und lassen Kinderherzen höherschlagen. Ein Highlight ist die Ortenauer Puppenparade, die auf dem Rathausplatz kostenlose Live-Vorführungen bietet. „Onil der Drache“ ist gegen 12.45 Uhr, 14.15 und 15.45 Uhr unterwegs. „Kasper und die gestohlene Kuckucksuhr“ wird um 13.30 und 15 Uhr aufgeführt.

Zudem gibt es für die kleinen Gäste Osterhasenbasteln im DYNA 5 bei Krumm. Das Unternehmen stellt auch in der Innenstadt am Unteren Tor seine Landmaschinen aus. Außerdem gibt es Kinderschminken bei Nähtraum, bunte Luftballontiere bei „Annettes Shop“ und eine Hüpfburg bei Marko Holzbau.

Mobilität und Erlebnis: Motor-und Technikfans kommen bei der „Drive“ voll auf ihre Kosten: Von moderner Landtechnik über Fahrräder für den perfekten Start in die Frühjahrssaison oder spannende Highlights aus dem Motorradsport gibt es jede Menge Fahrzeuge und Technik hautnah zu entdecken. Die Barracuda-Garage in Ettenheim bietet dieses Jahr ein neues Highlight an: Wer es klassisch mag, kann bei einer kostenlosen Oldtimerfahrt in den goldenen Zeiten der Automobilgeschichte schwelgen.

Besondere Aktionen in den Geschäften: Viele Ettenheimer Unternehmen haben sich für die Drive besondere Aktionen einfallen lassen: So erwartet Jutta Schlesinger bei der „Traumwäsche“ in der Innenstadt die Kunden je nach Wetterlage mit einem wärmenden Glühwein oder einem erfrischenden Aperol. Das Family-Center in den Radackern bietet an diesem Tag Rabatte auf viele Modeartikel. Beim Modehaus Meierfashion sorgt die Live-Band „Just Lucky“ für beste Stimmung. Bei Schwarzwald Küchen wartet auf die Besucher bis 15.30 Uhr Live-Kochen mit Produktvorführungen.

Vorführungen: Jana Oswald gibt in ihrem Atelier einen Einblick ins Schneiderhandwerk mit Mini-Workshops. Holzdeko Gattenmeyer zeigt Vorführungen an der Bandsäge. Die Feuerwehr begeistert mit actionreichen Live-Vorführungen um 14 und 15 Uhr. Die DRK-Wasserwacht stellt ihre Einsatzfahrzeuge inklusive Einsatzmaterialien aus.