Anzeige: Drei Tage Winzerfest in Efringen-Kirchen

Zwei Showabende, Dorfmäss und Oldtimertreffen stehen am Wochenende an.
Das große Festzelt steht, und die umfangreichen Vorbereitungen sind abgeschlossen, so dass dem Beginn des 73. Winzerfests in Efringen-Kirchen nichts mehr im Wege steht. Drei Tage, von Freitag, 26. September, ab 11 Uhr bis einschließlich Sonntagabend, 28. September, kann gefeiert werden. Das Winzerfest hat sich in all den zurückliegenden Jahren einen sehr guten Ruf erworben und zieht Besucher nicht nur aus der Gemeinde mit ihren neun Ortsteilen an, sondern aus der gesamten Region und darüber hinaus. Vor allem die beiden Showabende am Freitag und Samstag, an denen der Musikverein die Stimmung im großen Festzelt zum Kochen bringt, sind Publikumsrenner.