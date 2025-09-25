Anzeige: Drei Tage Winzerfest in Efringen-Kirchen

Das große Festzelt steht, und die umfangreichen Vorbereitungen sind abgeschlossen, so dass dem Beginn des 73. Winzerfests in Efringen-Kirchen nichts mehr im Wege steht. Drei Tage, von Freitag, 26. September, ab 11 Uhr bis einschließlich Sonntagabend, 28. September, kann gefeiert werden. Das Winzerfest hat sich in all den zurückliegenden Jahren einen sehr guten Ruf erworben und zieht Besucher nicht nur aus der Gemeinde mit ihren neun Ortsteilen an, sondern aus der gesamten Region und darüber hinaus. Vor allem die beiden Showabende am Freitag und Samstag, an denen der Musikverein die Stimmung im großen Festzelt zum Kochen bringt, sind Publikumsrenner.

Großes Festzelt für die Party beim Winzerfest 25 mal 50 Meter groß ist das Festzelt, das an dem 1989 von den in der Winzerfestgemeinschaft zusammengeschlossenen Vereinen in Eigenleistung realisierte Gebäude mit Küche, Kühl- und Lagerräumen sowie Toiletten angebaut wird. Die Besucher des Winzerfests dürfen sich nicht nur auf gute Unterhaltung, Wein und viel Musik freuen, sondern auf ein umfangreiches Essens- und Getränkeangebot.

Die Küche im Festzelt ist für die Besucher gut gerüstet

Dieses umfasst Steaks mit Pommes, Jägerbraten mit Spätzle, Wurstsalat, Curry- und Grillwürste, gemischter Salatteller sowie Käse- und Schinkenbrot. Außerdem gibt es zum Handwerkeressen am Freitag ab 11 Uhr Schweineprägel mit Spätzle sowie Kürbiscremesuppe, während am Sonntag zusätzlich ein Winzerteller mit Kasseler, Sauerkraut und Meerrettich sowie Kürbiscremesuppe angeboten wird. Auch der Flammkuchenstand hat Leckeres zu bieten. Eine Kaffeestube mit vielfältigen Kuchen und Torten wartet ebenso auf die Besucher. Zudem werden neben alkoholfreien Getränken Weine der Markgräfler Winzer im Festzelt offeriert, wobei auch der neue Wein nicht fehlen wird. Zudem gibt es ebenso Weine vom Weingut Kaufmann und dem Weingut Huck-Wagner. „Wir sind bestens vorbereitet, es kann losgehen“, sagt Festchefin Lucia Kaufmann.

Dorfmäss und Oldtimer prägen den Sonntag

Wieder ein besonderer Anziehungspunkt des Winzerfests sind die Dorfmäss am Sonntag rund ums Festzelt, wo ab 11 Uhr an 25 Ständen Kunsthandwerk, Delikatessen, Selbstgemachtes, Weine örtlicher Weingüter und einiges mehr angeboten wird. Und die Freunde nostalgischer Automobile und Motorräder kommen am Sonntag ab 10 Uhr bei einem großen Oldtimertreffen auf ihre Kosten. Vor zwei Jahren haben Hubert Brändlin und Ronald Jarchow diese Oldtimerschau als Begleitveranstaltung zum Winzerfest ins Leben gerufen und auf Anhieb einen Volltreffer gelandet, wie der große Publikumszuspruch in den beiden zurückliegenden Jahren belegt. Eine Anmeldung zu dem Oldtimertreffen, das auf den angrenzenden Firmenarealen Rathberger, Schachenmeier, Brenneisen und Krebs stattfindet, ist nicht notwendig. Auch wird keine Gebühr verlangt, wenn jemand mit seinem nostalgischen Gefährt vorbeikommt und es ausstellt. Nicht nur alte, gepflegte Autos können bestaunt werden, ebenso wird es Motorräder und sogar historische Feuerwehrautos zu sehen geben.