Musik, Party, jede Menge Unterhaltung, auch für Kinder, Tombola und ein Feuerwerk: Das Starzachfest am kommenden Wochenende, 19. bis 21. Juli, in Felldorf bietet ein großes Programm für Jung und Alt. Alle fünf Gemeinden beteiligen sich mit ihrem jeweiligen Motto.

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Summer-Beach-Party der Vereinsgemeinschaft Felldorf auf dem Festplatz am Sportplatzweg. Heiße Musik, Strandliegen und ein Pool garantieren eine ausgelassene Stimmung. Felldorf hat das Motto „Herzlich Willkommen in der Felldorfer Waldschenke“. Passend dazu gibt es Reh aus heimischer Jagd. Am Samstag spielen die Trachtenkapelle Empfingen und später „Honk & Blow“. Es gibt einen Trachtenauftritt zum 70. Jubiläum des Gebirgstrachtenvereins, und es sind die „Blechquäler“ der NZ Felldorf zu hören, die ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Am Sonntag beginnt der Tag mit einem Frühschoppen, musikalisch begleitet von der Gruppe Saurekuttla. Es folgen Auftritte der Tanzgarde der NZ Felldorf, des Trachtenvereins Bierlingen sowie ein Jugendtanz des Gebirgstrachtenvereins. Im Schlosskeller gibt es ab 10 Uhr eine Bilderpräsentation zu 700 Jahre Felldorf mit einer Erzählung um 15 Uhr.

Die Gruppe Honk&Blow sorgt für Stimmung. Foto: Marzell Steinmetz

Bei der Vereinsgemeinschaft Bierlingen unterhält am Samstag um 18 Uhr die Gruppe Honk & Blow. Zum Frühschoppen am Sonntag spielt der Musikverein Bierlingen. Ab 13.30 Uhr folgen Trachtentänze, und ab 14 Uhr heizt „Arizona Fire“ die Stimmung an. Die Vereinsgemeinschaft hat zudem eine Saloon Bar und einen Weinbrunnen.

„Alles is(s)t Wurst“, heißt es im Zelt der Vereinsgemeinschaft Wachendorf, die auch das „Schnauzer-Café“ öffnet. Für musikalische Unterhaltung am Keyboard mit Oldies sowie Rock- und Pop-Coversongs sorgt am Samstag ab 17.30 Uhr Marzell „Sepp“ Steinmetz. Im Anschluss findet die legendäre „Jugendclub-Party“ mit professionellem DJ statt. Am Sonntag treten um die Mittagszeit die Alphornbläser aus Hirrlingen auf, und ab 14 Uhr spielt der Musikverein Hart.

Der Gebirgstrachtenverein Felldorf bei einem Auftritt Foto: Marzell Steinmetz

Die Vereinsgemeinschaft Börstingen serviert unter dem Motto „Willkommen in Kroatien“ Calamari und Ćevapčići. Alleinunterhalter Alex Vees ist am Samstag ab 20 Uhr für die musikalische Unterhaltung zuständig.

Sulzau lädt in sein italienisches Dorf zum Pizza essen, zu Wein vom Gardasee und Ramazzotti fresco ein.

Fassanstich am Samstag mit dem Bürgermeister

Weiter gibt es Stände des Starzacher Obst- und Gartenbauvereins, der Jugendfeuerwehr und des Jugendrotkreuzes, der Partnergemeinde Bocage Gâtinais, der Budo-Kampfsportschule Starzach, die auch actionreiche Vorführungen zeigt. Bürgermeister Thomas Noé wird am Samstag um 16 Uhr mit dem Fassanstich das Fest eröffnen. Ein Highlight ist das Feuerwerk, das um 22.30 Uhr beginnt. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag, lädt Raphael Suhm in der Lange Straße zu einer großen Spielstraße ein.

Es gibt einen Flohmarkt für alle Altersgruppen. Foto: Marzell Steinmetz

Der Sonntag bietet zusätzlich einen Flohmarkt für alle Altersgruppen. Für die kleinen Besucher und Märchenliebhaber erzählt Sigrid Maute am Sonntag spannende Geschichten. Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag ist die große Tombola-Verlosung um 17.30 Uhr. Es gibt 50 Preise zu gewinnen, darunter einen Grill, einen Nintendo Switch, Kaffeevollautomaten, ein Apple iPad, einen Saug- und Wischroboter und eine Waschmaschine.