Anzeige Drei Tage lang drehen sich Pedale und Räder

In diesem Jahr ist es beim Zeitfahren am Freitag, 21. September, die Wertung für die Rennserie Chasing Cancellara. 16 Kilometer hat die Strecke mit 200 Höhenmeter. Der RiderMan gliedert sich mit dieser Kooperation in eine globale Serie mit Rennen auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi (UAE), in Andermatt (CH), Villars (CH), Kopenhangen (DK), Silkeborg (DK), Toskana (IT) und Lugano ein.

Fabian Cancellara, Initiator der Rennserie, fährt normalerweise bei den Einzelzeitfahren mit und legt eine gute Zeit vor. Das wird beim RiderMan nicht der Fall sein, da er sich vor wenigen Wochen ein Bein brach. Er werde jedoch auf jeden Fall vor Ort sein, erklärt Organisator Rik Sauser. Stattdessen wird der Europameister in der 4000-Meter-Verfolgung, Domenic Weinstein aus Bad Dürrheim, seinen Part übernehmen. Er zeigte sich geehrt und gespannt, ob es nicht doch zwei oder drei RiderMan-Teilnehmer geben werde, die beim Einzelzeitfahren auf der 16-Kilometer-Strecke schneller sein werden als er.

Die zweite Etappe des Drei-Etappenrennens RiderMan führt am Samstag, 22. September, die Teilnehmer über eine hügelige und abwechslungsreiche Strecke, sie beinhaltet 110 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Zum Abschluss am Sonntag, 23. September, geht es über 87 Kilometer 1150 Höhenmeter über das abwechslungsreiche Terrain der Baar mit einem Abstecher in die Wutachschlucht.