Anzeige: Drei Tage Dorffest in Binzen

Welchen Stellenwert das Binzener Dorffest hat, das von Freitag, 13. Juni, bis Sonntag, 15. Juni, an drei Tagen rund um das Rathaus gefeiert wird, lässt sich schon an der Tradition dieses Straßenfestes mit einem sehr vielfältigen und abwechslungsreichen Speisenangebot ablesen. Denn in diesem Jahr werden es 50 Jahre, seit es dieses Dorffest gibt. Gefeiert wird allerdings nicht das 50. Fest, sondern das 48. Denn wegen der Corona-Pandemie und Sanierungsarbeiten rund ums Rathaus gab es jeweils eine Zwangspause.

Das Binzener Dorffest läutet Jahr für Jahr den Beginn der frühsommerlichen Dorf- und Straßenfeste in der Region ein. Für die meisten der elf teilnehmenden Vereine und Organisationen ist das dreitägige Fest die Haupteinnahmequelle. „Das Gesamtpaket passt: Vereine und Gemeinde arbeiten bestens zusammen, das ist ein Geben und Nehmen“, sagt Thomas Steinmann, der vor einem Jahr die Federführung bei der Organisation übernommen hat.

Vereine engagierensich besonders intensiv

Der Festchef lobt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Binzen, allen voran mit Bürgermeister Andreas Schneucker, der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat, in höchsten Tönen. „Da fällt es relativ leicht, dieses Fest in bewährtem Stil auf die Beine zu stellen“, betont Steinmann. Dies zumal, da auch die Gemeinde den Vereinen finanziell entgegenkommt und zum Beispiel die Hälfte der Kosten für den Sicherheitsdienst übernimmt. Zudem unterstützt die Gemeinde durch den Einsatz des Werkhofs manche Dienstleistungen rund um den Auf- und Abbau des Festes sowie der Umsetzung des Verkehrskonzepts erbringt. Thomas Steinmann spricht von einer unkomplizierten und vorbildlichen Zusammenarbeit.

Andreas Schneucker sticht das Fass an

Das Fest startet am Freitag, 13. Juni, um 18.15 Uhr, wenn Bürgermeister Andreas Schneucker das erste Fass ansticht. Dabei wird dieser offizielle Akt musikalisch durch den Musikverein Binzen umrahmt. Dann öffnen die schön hergerichteten Buden und Stände der Vereine, wobei das gesellige und fröhliche Beisammensein loslegen kann. Um 1 Uhr ist Schankschluss. Für die entsprechende musikalische Unterhaltung und Stimmung auf der Binzener Festmeile sorgt das Duo Schwarz im Rathaushof.

Festsamstag beginntam Nachmittag

Der Festsamstag beginnt um 16 Uhr, wenn der Festbetrieb in den Buden und Lauben losgeht. Während um 16.30 Uhr die Bläserklasse beginnt, spielt von 17.30 bis 18.30 Uhr das Jugendorchester zur Unterhaltung der Festbesucher auf. In der Mühligeischter-Bar gibt es auch eine Kinderdisco von 18.30 bis 19.30 Uhr, in der die jungen Festgäste tanzen und feiern können. Und für die älteren Festbesucher sorgt ab 19.30 Uhr wieder das Duo Schwarz im Rathaushof für Stimmung und gute Laune. Schankschluss ist wie am ersten Festtag um 1 Uhr.

Auftakt mit Gottesdienstam Sonntag

Der dritte und letzte Tag des diesjährigen Binzener Dorffestes beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Dorfplatz, den Pfarrer Rolf Blase halten wird. Musikalisch werden der Posaunenchor und der Frauenchor Binzen den Festgottesdienst umrahmen und bereichern. Der Festbetrieb in den Buden und Lauben startet wieder ab 11 Uhr. Dabei wird es den ganzen Nachmittag über von 11.30 bis 19 Uhr musikalische Unterhaltung beim Musikschopf durch verschiedene Gastvereine geben. Und nicht fehlen wird der beliebte Kindernachmittag im Rathaussaal von 14 bis 16 Uhr. Hier werden die Erzieher/innen der Kinderschule Nordhaus die kleinen Festbesucher mit Spiel, kreativen Angeboten und Spaß bestens unterhalten.

Auch bei den mitwirkenden Vereinen hat das Dorffest nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt. Im Gegenteil: In diesem Jahr gibt es mit dem Turnerbund sogar einen Teilnehmer mehr, der an seinem Stand Schupfnudeln anbieten wird. Ansonsten sind die bewährten Teilnehmer mit von der Partie: Der Budo-Club (Blumen-Tombola), die Feuerwehr Binzen (Waffelstand), die Feuerwehr Lörrach (Bierbrunnen), der Ski-Club (Frühlingsrollen und Sektbar), der Gesangverein (Weinbrunnen am Samstag), die Fasnachtsclique Mühligeischter (Bar und Kinder-Disco), der Musikverein (frittierte Forellen, geräuchertes Forellenfilet, Grill-, Brat- und Currywürste, Käsetaler, Tomatensalat mit Mozzarella, Pommes, Steaks, Kaltgetränke, Fassbier in der Hütte sowie Weinbrunnen am Freitag und Sonntag), der TuS Binzen (Putengeschnetzeltes mit Spätzle, Salatteller, Beinschinken mit Kartoffelsalat, Leberli, Cordon Bleu, Pommes, Kaltgetränke und Fassbier im Zelt, Bierbrunnen und Kaffee und Kuchen) die TuS-Jugend (Raclette mit Brot, Chicken Nugget) und die Fasnachtsclique Ohreputzer (Burger in verschiedenen Variationen, Pommes mit Käsesauce, Kartoffel Wedgets, Kaltgetränke). Darüber hinaus gibt es noch einen Süßwarenstand der Firma Gierens sowie ein Kinderkarussell.