Anzeige: Drei Tage Dorffest in Binzen

Rund ums Rathaus gibt es ein frohes und geselliges Beisammensein.
Welchen Stellenwert das Binzener Dorffest hat, das von Freitag, 13. Juni, bis Sonntag, 15. Juni, an drei Tagen rund um das Rathaus gefeiert wird, lässt sich schon an der Tradition dieses Straßenfestes mit einem sehr vielfältigen und abwechslungsreichen Speisenangebot ablesen. Denn in diesem Jahr werden es 50 Jahre, seit es dieses Dorffest gibt. Gefeiert wird allerdings nicht das 50. Fest, sondern das 48. Denn wegen der Corona-Pandemie und Sanierungsarbeiten rund ums Rathaus gab es jeweils eine Zwangspause.