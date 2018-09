Anzeige Drei Strecken zur Wahl

Folgende Routen wurden ausgewählt: Die familienfreundliche Tour führt vom Startpunkt Sportheim nach Dietersweiler und über Harteck nach Glatten. Am Ortsausgang von Glatten bei der Firma Eisele führt ein kurzes Stück der Strecke auf der Landesstraße nach Dietersweiler, bis es links in Richtung Lautermühle geht. Von der Lautermühle führt der Weg bergauf nach Dietersweiler. Über die Ringstraße, Lerchenbergstraße und den Arbeitsdienstweg geht es zurück zum Sportgelände. Die 22-Kilometer-Strecke führt vom Sportheim nach Dietersweiler über Harteck nach Glatten, und von dort geht es nach Böffingen. Zwischen Böffingen und Unteriflingen (Verpflegungsstelle) biegen die Radler nach Neuneck ab. Durch Neuneck und über Bellenstein geht es der Lauter entlang ebenfalls bis zur Lautermühle. Von dort führt die Route zurück zum Sportgelände Dietersweiler. Die 50 Kilometer lange Strecke führt ab der Verpflegungsstelle der mittleren Strecke nach Unteriflingen und von dort nach Oberiflingen. Am Sportgelände des SV Oberiflingen geht es auf dem Höhenrücken bis zum Kaltenhof. Von dort fahren die Teilnehmer abwärts nach Dießen und dann nach Dettingen. Von dort geht es zum Priorberg und weiter nach Dürrenmettstetten und wieder nach Oberiflingen- und Unteriflingen. Zwischen Unteriflingen und Neuneck kommen die Radler wieder auf die mittlere Strecke und zurück nach Dietersweiler.