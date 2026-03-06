Es wirkt vertraut und doch neu, frischer, moderner: Das Logo von Raaf hat mit der Zahl 1919 einen Zusatz bekommen, der auf das Eröffnungsjahr hinweist. Gleichzeitig ist das rote „a" verschwunden. Denn mit dem Übergang an die nächste Generation - vertreten durch Johannes und Peggy Raaf - hat das Nagolder Traditionsunternehmen eine Frischzellenkur erfahren. Gleichzeitig ist dem Eigentümerpaar wichtig, die Tradition zu bewahren und das Handwerk zu ehren. Das ist dank Renovierung und Umgestaltung der Räume, Anpassungen im Sortiment und der Erweiterung der Dienstleistungen gelungen.
Raaf Schuhwerk
Das Erste, was Stadtbummler in der Nagolder Innenstadt von Raaf erblicken, ist das Schuhgeschäft. Unter dem Namen Schuhwerk bietet der Fachhändler eine große Auswahl modischer Schuhe, von Sneaker über Pumps bis hin zu Sandalen. Kunden sehen es derzeit bereits an den Farben: Hier ist der Frühling eingekehrt. Die neuesten Modelle - und damit auch die aktuellen Trends - stehen bereits in den Regalen. Passend dazu gibt es Accessoires wie Schals und Handtaschen. Ergänzt wird das Sortiment durch eine Abteilung stilvoller Herrenschuhe und eine Auswahl an funktionalen Schuhen wie Trecking-Modellen. Mit der Neuausrichtung zu Raaf 1919 hat das Team sein Sortiment gestrafft. Kunden finden hier weiterhin handverlesene Markenprodukte, allerdings bezieht die Auswahl inzwischen das "Steckenpferd" des Familienunternehmens stärker ein: die Orthopädie. Hier finden Kunden also nicht nur schicke Schuhe, sondern auch bequeme und funktionale Modelle. Damit greift Raaf Schuhwerk den aktuellen Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein und Prophylaxe auf.