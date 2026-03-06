Es wirkt vertraut und doch neu, frischer, moderner: Das Logo von Raaf hat mit der Zahl 1919 einen Zusatz bekommen, der auf das Eröffnungsjahr hinweist. Gleichzeitig ist das rote „a" verschwunden. Denn mit dem Übergang an die nächste Generation - vertreten durch Johannes und Peggy Raaf - hat das Nagolder Traditionsunternehmen eine Frischzellenkur erfahren. Gleichzeitig ist dem Eigentümerpaar wichtig, die Tradition zu bewahren und das Handwerk zu ehren. Das ist dank Renovierung und Umgestaltung der Räume, Anpassungen im Sortiment und der Erweiterung der Dienstleistungen gelungen.

Raaf Schuhwerk

Das Erste, was Stadtbummler in der Nagolder Innenstadt von Raaf erblicken, ist das Schuhgeschäft. Unter dem Namen Schuhwerk bietet der Fachhändler eine große Auswahl modischer Schuhe, von Sneaker über Pumps bis hin zu Sandalen. Kunden sehen es derzeit bereits an den Farben: Hier ist der Frühling eingekehrt. Die neuesten Modelle - und damit auch die aktuellen Trends - stehen bereits in den Regalen. Passend dazu gibt es Accessoires wie Schals und Handtaschen. Ergänzt wird das Sortiment durch eine Abteilung stilvoller Herrenschuhe und eine Auswahl an funktionalen Schuhen wie Trecking-Modellen. Mit der Neuausrichtung zu Raaf 1919 hat das Team sein Sortiment gestrafft. Kunden finden hier weiterhin handverlesene Markenprodukte, allerdings bezieht die Auswahl inzwischen das "Steckenpferd" des Familienunternehmens stärker ein: die Orthopädie. Hier finden Kunden also nicht nur schicke Schuhe, sondern auch bequeme und funktionale Modelle. Damit greift Raaf Schuhwerk den aktuellen Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein und Prophylaxe auf.

Raaf Orthopädie

Der neu gestaltete, hintere Bereich von Raaf 1919 bietet mehr Platz für die modern gestalteten Räume der Orthopädie und der Podologie. In der Orthopädie werden die Füße der Kunden mit moderner 3D-Technik vermessen und dafür passende Einlagen mithilfe von 3D-Druck sowie Maßschuhe angefertigt. Auch Schuh-Zurichtungen - also die orthopädische Anpassung von Konfektionsschuhen - sind möglich. ,,Wir sind hier breit aufgestellt", freut sich Geschäftsinhaber Johannes Raaf. So können die Fachleute Menschen mit vielseitigen gesundheitlichen Problemen helfen, seien es Fußfehlstellungen oder Empfindungsstörungen aufgrund einer Diabetes-Erkrankung.

Zum Angebot gehören zudem Kompressionen für Venen- und Lymphprobleme. Begleitend zu dem ohnehin breiten Repertoire werden auf Wunsch Bandagen und Orthesen angeboten. ,,Das ergänzt sich einfach gut", weiß Johannes Raaf. "So bekommen Kunden bei uns alles aus einer Hand." Und das, wenn möglich, auf Rezept, denn die Raaf Orthopädie verfügt über eine Kassenzulassung.

Raaf Podologie

Eine solche Kassenzulassung kann seit der Neustrukturierung auch die Raaf Podologie vorweisen. In den beiden modern ausgestatteten und ruhig im hinteren Bereich gelegenen Behandlungsräumen wird Fußpflege mit einem medizinischen Fokus durchgeführt. Wer ein Rezept dafür mitbringt, kann diese als Kassenleistung abrechnen.

Hier profitieren Kunden vom Fachwissen des Raaf-Teams. Gerade Diabetiker beispielsweise bringen spezielle Anforderungen an die Podologie mit -denen die Mitarbeiter gewachsen sind. Zudem ist die Verschmelzung mit der Orthopädie und dem Schuhwerk ein großer Vorteil, denn sie ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf derartige Thematiken. Kunden erhalten dementsprechend eine umfassende Beratung und Aufklärung zu den Problemen, die sie individuell beschäftigen.

Wellness- und Wohlfühl-Atmosphäre

Mit dem jüngst fertiggestellten Umbau eines großen Teils des Ladens macht Raaf 1919 nach außen sichtbar, was hinter den Kulissen bereits vollzogen ist: die Verschmelzung sowie Gleichstellung aller drei Geschäftsbereiche. Drei Teams, ein Gebäude und Teamwork im Sinne des Kunden stehen im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist es gelungen, Orthopädie und Podologie nicht nur die benötigten räumlichen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern diese auch modern auszustatten und ihnen eine Wellness- und Wohlfühl-Atmosphäre zu verleihen. Die Kunden sind begeistert. Schon die ersten Besucher in den neuen Behandlungsräumen äußerten sich positiv überrascht über die Veränderungen und lobten die Modernisierung ausdrücklich.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel