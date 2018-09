Anzeige Drei Generationen – ein Ziel: Wertvolles erhalten

Ausreichend Platz zu haben blieb eine Herausforderung, auch wegen des anhaltenden Wachstums. So kamen weitere Grundstücke, etwa das "Graser-Areal", der ehemalige "Fink-Platz", hinzu. Dort errichtete Korn als einer der ersten Betriebe in Deutschland 2002 die Halle für das Aufbereiten von Ersatzbrennstoffen (EBS). Parallel dazu wurde die Rekotrans GmbH als eigene Spedition gegründet und zur gleichen Zeit mit dem Bau des neuen Firmengeländes "Unter dem Malesfelsen" begonnen: 20 000 Quadratmeter Betriebsfläche, die anlässlich des 25. Jubiläums im Oktober 2003 eröffnet wurden.

Zwei Jahre danach entstand die Pilot- und Sortieranlage zur EBS-Produktion. 2008, in nur sieben Monaten, wuchs ein weiterer Hallenneubau, in dem eine der modernsten Abfallsortier- und Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlagen (AS/EBS-Anlage) in Betrieb ging. Halle und Anlage wurden im Herbst 2008 – die Firma war 30 Jahre jung und beschäftigte 60 Mitarbeiter – eingeweiht.

Was 13 Monate später, in der Nacht zum 1. November 2009, folgte, lässt sich kaum in Worte fassen. Die AS/EBS-Anlage samt Halle brannten bis auf die Grundmauern nieder. Ein Horror-Szenario, bei dem nach Alexander Korns Worten Feuerwehren und Rettungskräfte einen tollen Job machten und Gott sei Dank niemand ernsthaft verletzt wurde.

Wieder aufbauen? Keine Frage! Schon während der Aufräumarbeiten begann die Planung für den Wiederaufbau – zweifelsfrei eine mutige Entscheidung. Auch vor dem Hintergrund, dass bisher Millionensummen zu Buche standen und für die Neubauten weitere erforderlich wurden. Im Mai 2010 war Baubeginn für beide neuen Hallen. Die Montage der Anlage startete Ende Juli. Anfang Oktober war der gesamte Komplex betriebsbreit. Die Einweihung wurde mit einem Helferfest und mehr als 10 000 Besuchern beim Tag der offenen Tür Ende November gefeiert.

Auch außerhalb der eigenen vier Wände steht Korn für vielfältige Präsenz, zum Beispiel im Sport: Leidenschaft, die das Unternehmen mit dem HBW Balingen-Weilstetten, der HSG und dem FC 07 Albstadt teilt. Gleichfalls engagiert ist es beim Albstadt Bike-Marathon, dem City Lauf, beim Wintersportverein und dem Haupt- und Landgestüt Marbach.

Genauso wichtig ist der berufliche Nachwuchs. Das Familienunternehmen ist seit langem anerkannter Ausbildungsbetrieb und bietet motivierten Jugendlichen interessante Lehrstellen inklusive attraktiver Perspektiven zur weiteren Beschäftigung. Perspektiven eröffnen auch die Standorte. Neben der Albstädter Zentrale zeigt Korn in seinen Niederlassungen Flagge. Engstingen wurde 2014, Gammertingen 2017 und Rangendingen in diesem Jahr eröffnet; plus Lagerplatz und Halle in Schömberg.

"Aktien und Börsenkurse machen ein Unternehmen vielleicht reich. Aber nur Menschen und gelebte, innere Werte, machen es wertvoll": Zwei Sätze zu Beginn des Leitbildes machen klar, worum es im Kern bei Korn geht: Wertschätzung, Partnerschaft und Teamgeist, Vorbild sein und motivieren. Dazu zählen Eigenschaften wie Toleranz, Respekt, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Zuhören können – so genannte "weiche" Faktoren, die gleichrangig stehen neben Top-Qualität, Wirtschaftlichkeit und fachlicher Kompetenz. Es sind die Werte eines Leitbildes, die jeder der über 160 bei Korn Beschäftigen lebt – ob Azubi oder Chef.

Davon kann sich auch die Bevölkerung überzeugen: am 16. September, wenn bei freiem Eintritt alle Generationen zum Tag der offenen Tür auf das Ebinger Betriebsgelände unter dem Malesfelsen eingeladen sind.