Anzeige Drei Bands mit absoluten Headliner-Qualitäten

Danach ist "Beast in Black" an der Reihe. Eine Power-Metal-Band aus Finnland um den charismatischen Gitarristen Anton Kabanen, die sich erst 2015 gegründet hat, der man aber eine große Zukunft voraussagt.

Definitiv sollte man nach diesen drei Bands noch nicht ins Bett gehen, denn eine Stunde nach Mitternacht gehört die Bühne echten Rockern aus Kalifornien, die sogar sexy Cheerleadergirls mit nach Gruol bringen: "John Diva & The Rockets of Love" covern die Hymnen großer Hardrock und Heavy-Metalbands aus den 70er, 80er und 90er Jahren und bringen eine glamouröse Show auf die Bühne.

Samstag geht es dann bei freiem Eintritt nahtlos weiter. Die "Nitrogods" heizen das Publikum im Stil von ZZ Tops, Rose Tattoo und Motörhead mit an. Danach folgen "Hardbone": Die Rocker aus der Hansestadt Hamburg stehen für erdigen Hard- und Heavyrock der alten Schule. Das Finale gehört wie immer guten alten Freunden: "Powerage" aus Fürth spielt nach Mitternacht und bis in die frühen Morgenstunden. Die "Hausband" des Motorradkellers aus Fürth war gefühlt schon immer dabei, bietet aber immer ein verändertes Programm und präsentiert einen neuen Gitarristen.

Schweißtreibende Rockmusik von der Bühne im riesigen Festzelt ist beileibe nicht das einzige Markenzeichen des größten Bikertreffens im Zollernalbkreis. Wie immer gibt es ein weitläufiges Festgelände, auf dem die Biker und Camper ihre Zelte aufschlagen können. Am Samstag ist ab 15 Uhr Betrieb auf dem Festgelände an der Himmelsleiter und es gibt wie immer eine große Biker-Bar, Speisen und Getränke zu fairen Preisen, eine Händler-Meile mit vielen interessanten Sachen, Lagerfeuer und die beliebte entspannte Atmosphäre, für die das Gruoler Motorradtreffen bekannt ist. Am Samstag werden Biker mit der weitesten Anfahrt und der größte zum Bikertreffen angereiste Club mit Pokalen geehrt.

Karten für die Bands, die am Freitag beim 28. Bikertreffen in Gruol auftreten gibt es ab 15 Uhr ausschließlich auf dem Festgelände, am Samstag ist der Eintritt frei.

Damit das straffe Programm durchgezogen werden kann, beginnen die Auftritte der Bands vor allem am Freitag absolut pünktlich.

Die Zeiten am Freitag:

19.30 Uhr: Just Priest

21 Uhr: Grave Digger

23 Uhr: Beast in Black

1.15 Uhr: John Diva & The Rockets of Love.

Die Zeiten am Samstag:

20.30 Uhr: Nitrogods

22.30 Uhr: Hardbone

0.45 Uhr: Powerage